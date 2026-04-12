Шок и абсурд: работники круизных лайнеров рассказали о "темной стороне" роскошных отпусков

Круизные путешествия являются одними из самых популярных среди туристов с началом сезона отпусков. Ряд бывших и действующих работников лайнеров рассказали о "темной стороне" отдыха, которую засвидетельствовали собственными глазами.

По их словам, порой поведение отдыхающих может поразить даже тех, кто привык к абсурду и шоку. Работники круизных лайнеров поделились несколькими показательными историями на форуме в Reddit.

Один человек, который имел отношение к работе в прошлом, рассказал юзерам собственное воспоминание об одном из случаев за время его работы. Однажды, как говорит герой истории, в складском помещении прорвало трубу и залило все запасы туалетной бумаги.

"Это произошло на второй день 14-дневного путешествия в Антарктиду. Стюарды вынуждены были перераспределять рулоны между каютами, мы еле выкрутились. Никто из пассажиров ничего не заметил, конечно. Теперь бумагу хранят в каждой каюте отдельно", — пишет мужчина.

Вторая история произошла с другим работником, когда кто-то начал стрелять по лайнеру с берега. Его коллега получила легкое пулевое ранение, но она быстро "уехала домой отсюда".

На борту круизных лайнеров происходит масса странных случаев

"Пока экипаж ждал полицию, мы сказали пассажирам, что задержка произошла из-за пополнения запасов воды. Удивляюсь, что правду нам удалось уберечь от огласки", — говорит экс-работник.

Несколько историй персонала касались того, как человек оказывался за бортом. Так, у одной работницы была история, как турист выпал в море, его искали несколько часов, пока береговая охрана не обнаружила мужчину. А потом капитан объявил по громкоговорителю причину задержки, после чего на борту начался хаос: слухи, паника, постоянные вопросы от пассажиров.

"На борту случается много всего. Можно написать целую книгу. Однажды в нашу смену мужчина покончил с собой в каюте, и его семья была на борту, включая маленькую девочку. На этот раз информация не просочилась. Я видел, как их сопровождали в службу безопасности — это было тяжелое зрелище", — вспоминает работник круизного лайнера.

Смешные и абсурдные истории из жизни круизного судна

Ряд пользователей также вспомнили забавные истории, которые происходили во время их смен. Так коллегу одной женщины выгнали с лайнера, когда он написал, устроил беспорядок в каюте и даже украл из корабельного изолятора ложку.

Частыми, но незаметными историями являются постоянные небольшие возгорания и пожары. О них, как говорил один работник лайнера с 15-летним стажем, вообще "предпочитают не говорить, чтобы не наводить лишней паники".

Еще одним сегментом частых историй среди воспоминаний работников является фальшивая тревога. Один человек вспоминал, что к этому был причастен диджей после громкой вечеринки, а вторая работница видела, как капитан ее лайнера "крутил вертушки на столе вместо диджея, а за штурвалом стоял старпом".

"Мы были на лайнере после так называемого "lifestyle"-круиза. Как потом оказалось, что это круизы для свингеров. Детские комнаты превращают в пространство для взрослых, пол покрывают матрасами. Попасть туда можно только по приглашению", — вспоминает одна экс-сотрудница круиза пикантную историю.

Она рассказывает, что несмотря на строгий запрет контактов персонала с пассажирами, нередко случается, что после тяжелой смены команда лайнера сама приобщается к "гулянкам по полной". Она резюмирует, что на лайнере есть истории, о которых "предпочитают не вспоминать большинство", перефразируя известную фразу в США о Вегасе: "Все, что происходит на борту, должно остаться только здесь".

Ранее Фокус рассказывал об"адском отдыхе" на борту. Кэтрин Шоклай и Уильям Мейкок утверждают, что во время своего путешествия на лайнере Horizon в феврале 2025 года они проснулись с многочисленными укусами постельных клопов. Персонал якобы проигнорировал их жалобы.

Впоследствии стало известно, что скрывается под бортом круизного лайнера. Автор ролика признался, что специально выбросил камеру GoPro в океан, чтобы показать "ужасную реальность" под поверхностью воды.