"Є закономірність": фахівець перевірив покази 40 "очевидців НЛО" і зробив несподіваний висновок (фото)

Британський журналіст Денні Левелл понад 10 років вивчає дані та свідчення очевидців, які заявляють про контакти з прибульцями. Він поговорив з понад 40 свідками "подій", однак помітив одну дивну закономірність у цих історіях.

Журналіст говорить, що протягом років вивчає цю тематику, однак вважає присутність інопланетян на Землі як "математично певне" як нульову. Про це він розповів у інтерв'ю британському виданню Metro.

"Можливо, математично майже напевно, що прибульці існують десь у космосі, але в мене ніколи не було причин вважати, що вони туn. Доказів не існує. Хоча було б чудово, якби вони справді були", — говорить журналіст.

Він зібрав свідчення різних "свідків", послухав їх історії, і навіть побував на місцях подій, де всі бачили чи описували свій контакт з позаземним життям. Однак найбільшим джерелом даних став табір MUFON у американському штаті Аризона 2023 року.

Чоловік каже, що прослухав десятки історій очевидців, де чув різні версії — від викрадення тіла до медичних експериментів, про дивне "яскраве світло", бачення людей про гуманоїдних істот. Однак у цих розповідях пан Левелл підмітив одну цікаву закономірність.

Журналіст Деніел Левелл під час розслідування свідчень про НЛО у США Фото: Metro

За словами журналіста, майже всі, з ким він говорив, були прихильниками конспірологічних теорій. Неодноразові перевірки свідчень незалежними джерелами, як говорить дослідник, практично не мали підтвердження, і були визнані суто суб'єктивними свідченнями.

"З огляду на нашу епоху постправди — також моторошно. І не дивно, що все це почало розростатися", — говорить журналіст, вказують на тенденцію серед свідків.

Пан Левелл вказує, що тепер ці свідчення стали "правдою", яка "більше нікого не хвилює". Він переконаний, що тема прибульців є особистою темою для людей.

"Це було схоже на віру — і це мене справді вразило. У цьому є щось красиве, але водночас сумне й самотнє. Багато людей, які вірять у прибульців, бачать у них патріархальні фігури, що зійдуть із небес і принесуть нам дивовижну мудрість. Ідея про те, що прибульці прийдуть сюди зі своєю розвиненою цивілізацією й подарують нам утопію, — прекрасна, натхненна річ, у яку хочеться вірити. Я це цілком розумію", — говоритьфахівець.

За його словами, за роки досліджень свідчень та так званих доказів, він так і не знайшов об'єктивних і переконливих доказів позаземного життя. Водночас після завершення табору в США, він повернувся до Великої Британії з розумінням, що більшість цих людей доволі самотні, замкнені та сконцентровані на своїх "баченнях".

"Я справді повернувся [із США] додому з глибшим розумінням того, що означає бути людиною", — підсумовує пан Левелл.

