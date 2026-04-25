"Есть закономерность": специалист проверил показания 40 "очевидцев НЛО" и сделал неожиданный вывод (фото)

Британский журналист Дэнни Левелл более 10 лет изучает данные и свидетельства очевидцев, которые заявляют о контактах с пришельцами. Он поговорил с более 40 свидетелями "событий", однако заметил одну странную закономерность в этих историях.

Журналист говорит, что на протяжении лет изучает эту тематику, однако считает присутствие инопланетян на Земле как "математически определенное" как нулевое. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию Metro.

"Возможно, математически почти наверняка, что пришельцы существуют где-то в космосе, но у меня никогда не было причин считать, что они существуют. Доказательств нет. Хотя было бы здорово, если бы они действительно были", — говорит журналист.

Он собрал свидетельства различных "свидетелей", послушал их истории, и даже побывал на местах событий, где все видели или описывали свой контакт с внеземной жизнью. Однако самым большим источником данных стал лагерь MUFON в американском штате Аризона 2023 года.

Мужчина говорит, что прослушал десятки историй очевидцев, где слышал разные версии — от похищения тела до медицинских экспериментов, о странном "ярком свете", видениях людей о гуманоидных существах. Однако в этих рассказах господин Левелл подметил одну интересную закономерность.

Журналист Дэниел Левелл во время расследования свидетельств об НЛО в США Фото: Metro

По словам журналиста, почти все, с кем он говорил, были сторонниками конспирологических теорий. Неоднократные проверки свидетельств независимыми источниками, как говорит исследователь, практически не имели подтверждения, и были признаны сугубо субъективными свидетельствами.

"Учитывая нашу эпоху постправды — также жутко. И неудивительно, что все это начало разрастаться", — говорит журналист, указывают на тенденцию среди свидетелей.

Господин Левелл указывает, что теперь эти свидетельства стали "правдой", которая "больше никого не волнует". Он убежден, что тема пришельцев является личной темой для людей.

"Это было похоже на веру — и это меня действительно поразило. В этом есть что-то красивое, но в то же время грустное и одинокое. Многие люди, которые верят в пришельцев, видят в них патриархальные фигуры, которые сойдут с небес и принесут нам удивительную мудрость. Идея о том, что пришельцы придут сюда со своей развитой цивилизацией и подарят нам утопию, — прекрасная, вдохновляющая вещь, в которую хочется верить. Я это вполне понимаю", — говорит специалист.

По его словам, за годы исследований свидетельств и так называемых доказательств, он так и не нашел объективных и убедительных доказательств внеземной жизни. В то же время после завершения лагеря в США, он вернулся в Великобританию с пониманием, что большинство этих людей довольно одиноки, замкнуты и сконцентрированы на своих "видениях".

"Я действительно вернулся [из США] домой с более глубоким пониманием того, что значит быть человеком", — заключает господин Левелл.

