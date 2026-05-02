"Явно перестаралися": вхід у квартиру жінки ненароком перетворили на будмайданчик (фото)

Мешканка Австралії прокинулася одного ранку та помітила в коридорі квартири "дивну величезну пляму". Пізніше жінка виявила, що це — наслідки "вдалого ремонту" в її сусідів.

Австралійка говорить, що співмешканці за стінкою повідомляли про плани поремонтувати власне помешкання, але героїня історії не очікувала "такого". Про це вона розповіла на одному з пабліків у Reddit.

Повідомлення жінки стало обговорюваним — набрало понад 7,5 тисяч реакцій та сотні коментарів за три години після публікації. Австралійка розповідає, що вийшла в капцях з кімнати та побачила величезну сіру пляму на підлозі, який виявилася розчином бетонової маси.

Ремонт у сусідів перетворився у жах для австралійки Фото: Reddit

"Це потекло з бокової стіни — у сусідів зараз ремонт. Вони попереджали про роботи, але про це — ні слова. По лівому боку видно, що я намагалася вибратися, але в підсумку тільки зіпсувала свої в’єтнамки", — іронічно написала жінка.

Вона розповідає, що пішла розбиратися із сусідами через цей курйоз. Будівельники та сусіди швидко зрозуміли про наслідки та швидко повернулися до квартири авторки допису, аби навести порядок.

Цемент знищив квартиру мешканки Австралії Фото: Reddit

"Поговорила з хлопцями. Вони повертаються до мене, щоб усе прибрати. Схоже, це накоїли стажери (хоч не впевнена, чи це справді вони, чи просто намагаються звалити провину), але все ок — хлопці вибачилися телефоном, без проблем. Мені вже треба бігти на роботу…", — каже австралійка.

Вона розповідає, що через цю помилку будівельники покриють всі видатки своїм коштом — тріщину в стіні, прибирання підлоги, фарбу та штукатурку на стінах. Також жінка додає наприкінці допису, що крім цього пообіцяли "купити нові в'єтнамки".

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису австралійки реддітори масово почали ділитися історіями з "вдалим ремонтом". Найбільше схвалення отримали такі коментарі:

"Явно перестаралися. Думаю, що сказане про стажерів — це маячня, а будівельники явно перестаралися";

"Одні плюси, як на мене: безоплатний ремонт, зроблять все, ще й капці куплять. Молодчина!";

"У мене вдома сусіди робили ремонт і клали щось, а потім у туалеті з'явився бетон. Вони, звісно, добрі люди, давно їх знаю. Перепросили за це, заплатити за завдану шкоду, все прибрали, привели до ладу, навіть новий унітаз замість зіпсованого купили";

"У моєї сестри такі горе-будівельники кладкою плитки розвалили мою вітальню. Довелося з сусідами голосно сперечатися".

