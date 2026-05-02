"Явно перестарались": вход в квартиру женщины ненароком превратили в стройплощадку (фото)

Жительница Австралии проснулась однажды утром и заметила в коридоре квартиры "странное огромное пятно". Позже женщина обнаружила, что это — последствия "удачного ремонта" у ее соседей.

Австралийка говорит, что сожители за стенкой сообщали о планах отремонтировать собственное жилье, но героиня истории не ожидала "такого". Об этом она рассказала на одном из пабликов в Reddit.

Сообщение женщины стало обсуждаемым — набрало более 7,5 тысяч реакций и сотни комментариев за три часа после публикации. Австралийка рассказывает, что вышла в тапочках из комнаты и увидела огромное серое пятно на полу, которое оказалось раствором бетонной массы.

Фото: Reddit

"Это потекло с боковой стены — у соседей сейчас ремонт. Они предупреждали о работах, но об этом — ни слова. По левой стороне видно, что я пыталась выбраться, но в итоге только испортила свои вьетнамки", — иронично написала женщина.

Відео дня

Она рассказывает, что пошла разбираться с соседями из-за этого курьеза. Строители и соседи быстро поняли о последствиях и быстро вернулись в квартиру автора сообщения, чтобы навести порядок.

Фото: Reddit

"Поговорила с ребятами. Они возвращаются ко мне, чтобы все убрать. Похоже, это натворили стажеры (хотя не уверена, действительно ли это они или просто пытаются свалить вину), но все ок — ребята извинились по телефону, без проблем. Мне уже надо бежать на работу...", — говорит австралийка.

Она рассказывает, что из-за этой ошибки строители покроют все расходы за свой счет — трещину в стене, уборку пола, краску и штукатурку на стенах. Также женщина добавляет в конце сообщения, что кроме этого пообещали "купить новые вьетнамки".

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту австралийки реддиторы массово начали делиться историями с "удачным ремонтом". Больше всего одобрения получили такие комментарии:

"Явно перестарались. Думаю, что сказанное про стажеров — это бред, а строители явно перестарались";

"Одни плюсы, как по мне: бесплатный ремонт, сделают все, еще и тапочки купят. Молодчина!";

"У меня дома соседи делали ремонт и клали что-то, а потом в туалете появился бетон. Они, конечно, хорошие люди, давно их знаю. Извинились за это, заплатить за причиненный ущерб, все убрали, привели в порядок, даже новый унитаз вместо испорченного купили";

"У моей сестры такие горе-строители кладкой плитки развалили мою гостиную. Пришлось с соседями громко спорить".

