Неочікувана атака: в Угорщині заєць збив чоловіка з електросамоката (відео)

На околицях Будапешта в Угорщині заєць стрибнув на чоловіка, який їхав на електросамокаті зі швидкістю понад 30 км/год, через що водій упав на дорогу. Момент незвичного зіткнення потрапив на відео.

В Угорщині на околицях Будапешта стався незвичний інцидент за участю електросамоката та дикої тварини, повідомили Tenyek.

Заєць збив чоловіка, який рухався на електросамокаті зі швидкістю понад 30 кілометрів на годину. Момент зіткнення потрапив на відео. На кадрах видно, як тварина різко вистрибує та врізається у водія самоката.

Заєць стрибнув прямо в обличчя чоловікові, через що той упав на землю. Водій був у шоломі та захисному спорядженні, тому обійшлося лише подряпинами. Після інциденту чоловік особисто розповів про незвичайну аварію. За словами Данієла Ковача, зіткнення сталося буквально за секунду.

"Ми зіштовхнулися, коли він був на рівні моєї голови. Я тримав кермо, але відпустив його, коли впав на землю. І я просто здивувався, що таке взагалі можливо", — розповів потерпілий.

Сам заєць також не постраждав. Після зіткнення тварина втекла, що теж видно на відео. Експерт пояснив, що зайці є дуже полохливими тваринами. За його словами, коли вони лякаються, то можуть здійснювати стрибки довжиною до п’яти метрів.

