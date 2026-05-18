Неожиданная атака: в Венгрии заяц сбил мужчину с электросамоката (видео)

В окрестностях Будапешта в Венгрии заяц прыгнул на мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью более 30 км/ч, из-за чего водитель упал на дорогу. Момент необычного столкновения попал на видео.

В Венгрии в окрестностях Будапешта произошел необычный инцидент с участием электросамоката и дикого животного, сообщили Tenyek.

Заяц сбил мужчину, который двигался на электросамокате со скоростью более 30 километров в час. Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, как животное резко выпрыгивает и врезается в водителя самоката.

Заяц прыгнул прямо в лицо мужчине, из-за чего тот упал на землю. Водитель был в шлеме и защитном снаряжении, поэтому обошлось лишь царапинами. После инцидента мужчина лично рассказал о необычной аварии. По словам Даниэла Ковача, столкновение произошло буквально за секунду.

"Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно", — рассказал пострадавший.

Сам заяц также не пострадал. После столкновения животное убежало, что тоже видно на видео. Эксперт объяснил, что зайцы являются очень пугливыми животными. По его словам, когда они пугаются, то могут совершать прыжки длиной до пяти метров.

