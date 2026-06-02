У Києві продають квартиру розміром з кімнату: ціна шокує не менше за площу

У столичному ЖК "Новопечерські Липки" виставили на продаж квартиру площею 10 кв. м. Її вартість становить 37 тисяч доларів, що робить її найменшим об’єктом на ринку нерухомості.

Про це повідомили в оголошенні, опублікованому на порталі OLX.

В публікації нерухомість називають "міні-квартирою". У невеликому прямокутному приміщенні розмістили двоспальне ліжко, кухонну зону з варильною поверхнею, мийкою та пральною машинкою. Також квартира має окремий санвузол.

Вартість такого житла становить 37 тисяч доларів. Для порівняння, за таку суму на вторинному ринку Києва можна знайти повноцінну однокімнатну квартиру значно більшої площі, хоча часто без ремонту або в будинках старої забудови.

Квартира у Києві в ЖК "Новопечерські Липки" Фото: Скриншот

Водночас чинні державні будівельні норми встановлюють мінімальні вимоги до житлових приміщень. Зокрема, ДБН В.2.2-15:2019 регламентує мінімальні розміри житлових кімнат, кухонь і санвузлів у квартирах.

При цьому на ринку нерухомості періодично з'являються об'єкти значно меншої площі. Найчастіше такі помешкання виникають після поділу більших квартир на кілька окремих приміщень або переобладнання нежитлових площ під житло.

У 2023 році до ДБН внесли зміни, якими нижню межу площі квартир зробили рекомендованою, а не обов'язковою. Водночас вимоги до площі окремих приміщень у квартирі залишилися чинними.

