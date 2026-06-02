В Киеве продают квартиру размером с комнату: цена шокирует не меньше площади

В столичном ЖК "Новопечерские Липки" выставили на продажу квартиру площадью 10 кв. м. Ее стоимость составляет 37 тысяч долларов, что делает ее самым маленьким объектом на рынке недвижимости.

Об этом сообщили в объявлении, опубликованном на портале OLX.

В публикации недвижимость называют "мини-квартирой". В небольшом прямоугольном помещении разместили двуспальную кровать, кухонную зону с варочной поверхностью, мойкой и стиральной машинкой. Также квартира имеет отдельный санузел.

Стоимость такого жилья составляет 37 тысяч долларов. Для сравнения, за такую сумму на вторичном рынке Киева можно найти полноценную однокомнатную квартиру значительно большей площади, хотя часто без ремонта или в домах старой застройки.

Квартира в Киеве в ЖК "Новопечерские Липки" в Киеве Фото: Скриншот

В то же время действующие государственные строительные нормы устанавливают минимальные требования к жилым помещениям. В частности, ДБН В.2.2-15:2019 регламентирует минимальные размеры жилых комнат, кухонь и санузлов в квартирах.

При этом на рынке недвижимости периодически появляются объекты значительно меньшей площади. Чаще всего такие помещения возникают после разделения больших квартир на несколько отдельных помещений или переоборудования нежилых площадей под жилье.

В 2023 году в ГСН внесли изменения, которыми нижний предел площади квартир сделали рекомендованным, а не обязательным. В то же время требования к площади отдельных помещений в квартире остались в силе.

