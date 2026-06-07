Подолає "тиранію відстані": авіакомпанія анонсувала запуск найдовшого у світі рейсу

Авіамаршрут, який має бути запущений з 2027 року, перевозитиме пасажирів на понад 16 000 км. Він може простягатися територією Росії.

Наразі мандрівники витрачають на подорож з Австралії до Великої Британії та у зворотному напрямку 30 годин, але невдовзі час у польоті має значно скоротитися. Про це пише видання Express.

Найдовший рейс у світі може скоротити поточний маршрут одразу на 10 годин, оскільки національний перевізник Qantas оголосив про прямий рейс з Лондона до Сіднея, який подолає "тиранію відстані".

Найдовший переліт станом на зараз – це 9 537 миль, тобто приблизно 15 348 км, із Сінгапуру до Нью-Йорка. Новий маршрут перевищить чинного рекордсмена, простягнувшись на 10 573 милі, одночасно пропонуючи швидшу альтернативу нинішньому 30-годинному маршруту з Британії до Австралії.

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Генеральний директор Qantas Ванесса Хадсон заявила, що маршрут польоту змінюватиметься, залежно від найшвидшої доступної "траси".

Наразі маршрут передбачає, що пасажири з Лондона прямуватимуть у напрямку Скандинавії та з Латвії перетинатимуть повітряний простір Росії. Рейс проведе чотири години над територією РФ, перш ніж досягне кордону з Казахстаном, де могла би бути зупинка. Утім, з міркувань геополітики, літакам не потрібно буде пролітати над РФ, зауважили в компанії. У певну пору року найшвидшим способом дістатися з Сіднея до Лондона буде подорож над Японією та Північним полюсом.

Команда сподівається, що маршрут польоту буде готовий для комерційного використання до квітня 2027 року.

Наразі Qantas здійснює регулярні рейси з Австралії до пунктів призначення в Африці, Азії, Європі, Північній Америці та Південній Америці та виконує чартерні рейси до Антарктиди.

Нагадаємо, найдовший у світі переліт літаком Boeing 777-300ER авіакомпанії China Eastern Airlines тривав 29 годин. Подорож з Шанхаю, Китай, Буенос-Айрес, Аргентина, має дальність 20 тисяч кілометрів.

Також Фокус писав, що прямі рейси з РФ нині приймають лише близько 30 країн світу. З європейських країн у цьому переліку лише Сербія.