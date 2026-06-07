Преодолеет "тиранию расстояния": авиакомпания анонсировала запуск самого длинного в мире рейса

Авиамаршрут, который должен быть запущен с 2027 года, будет перевозить пассажиров на более 16 000 км. Он может пролегать по территории России.

Сейчас путешественники тратят на путешествие из Австралии в Великобританию и обратно 30 часов, но вскоре время в полете должно значительно сократиться. Об этом пишет издание Express.

Самый длинный рейс в мире может сократить текущий маршрут сразу на 10 часов, поскольку национальный перевозчик Qantas объявил о прямом рейсе из Лондона в Сидней, который преодолеет "тиранию расстояния".

Самый длинный перелет по состоянию на сейчас — это 9 537 миль, то есть примерно 15 348 км, из Сингапура в Нью-Йорк. Новый маршрут превысит действующего рекордсмена, протянувшись на 10 573 мили, одновременно предлагая более быструю альтернативу нынешнему 30-часовому маршруту из Британии в Австралию.

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Генеральный директор Qantas Ванесса Хадсон заявила, что маршрут полета будет меняться, в зависимости от самой быстрой доступной "трассы".

Сейчас маршрут предусматривает, что пассажиры из Лондона будут следовать в направлении Скандинавии и из Латвии пересекать воздушное пространство России. Рейс проведет четыре часа над территорией РФ, прежде чем достигнет границы с Казахстаном, где могла бы быть остановка. Впрочем, из соображений геополитики, самолетам не нужно будет пролетать над РФ, отметили в компании. В определенное время года самым быстрым способом добраться из Сиднея в Лондон будет путешествие над Японией и Северным полюсом.

Команда надеется, что маршрут полета будет готов для коммерческого использования к апрелю 2027 года.

Сейчас Qantas осуществляет регулярные рейсы из Австралии в пункты назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке и Южной Америке и выполняет чартерные рейсы в Антарктиду.

Напомним, самый длинный в мире перелет самолетом Boeing 777-300ER авиакомпании China Eastern Airlines длился 29 часов. Путешествие из Шанхая, Китай, в Буэнос-Айрес, Аргентина, имеет дальность 20 тысяч километров.

Также Фокус писал, что прямые рейсы из РФ сейчас принимают лишь около 30 стран мира. Из европейских стран в этом перечне только Сербия.