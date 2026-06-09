Всесвітній день пам'яті домашніх тварин: 4 найвідоміші улюбленці, які пішли в інший світ

9 червня — Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. У 2026 році ця дата припадає на другий вівторок червня. Фокус розповідає про ідею заснування цього дня та значення, а також публікує підбірку найвідоміших домашніх улюбленців, які пішли в інший світ, але назавжди залишилися у серцях мільйонів людей.

Адже для багатьох людей домашні тварини — не просто улюбленці, а члени родини та вірні друзі. Їх втрата стає важким випробуванням для господарів.

Всесвітній день пам'яті домашніх тварин: що відомо

Цю дату заснували, аби кожен змін віддати данину пам'яті своєму особливому другу. Адже пам'ятні жести символізують зв'язок між людьми і тваринами.

Всесвітній день пам'яті домашніх тварин відзначається щороку у другий вівторок червня.

Як у світі прощаються з домашніми улюбленцями

У багатьох країнах світу існують спеціальні ритуали для вшанування пам'яті домашніх тварин. Наприклад, у Японії є традиція проводити церемонії для померлих домашніх улюбленців у храмах.

Крім того, у багатьох країнах є великі кладовища для домашніх тварин, досить популярні серед туристів. На таких кладовищах власники тварин можуть прийти на роковини та принести якісь речі до місця поховання свого улюбленця. Зокрема, перше у світі кладовище домашніх тварин відкрили у місті Хартсдейл, що у штаті Нью-Йорк у США, у 1896 році. У 1899 році величезне кладовище для собак відкрили біля Парижу у Франції. Тут поховано понад 40 тисяч тварин. Там хоронять не лише собак та кішок, а й кроликів, хом’яків, птахів, риб.

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Але в Україні наразі немає жодного офіційного кладовища для тварин.

Кладовище тварин у м. Хартсдейл (США) Фото: Фото з відкритих джерел

До прикладу, у стародавньому Єгипті кішок вважали священними тваринами, і їхні господарі часто ховали їх із почестями та муміфікували. Єгипетські археологи зробили несподівану знахідку під час розкопок в стародавньому портовому місті Береніка на Червоному морі. Їм вдалося знайти найстаріше у світі кладовище домашніх тварин.

Чотири найвідоміші домашні улюбленці, які пішли в інший світ

18-річний собака Кабосу помер у 2024 роціі Фото: Фото з відкритих джерел

Собака Кабосу з Японії

18-річна собака на прізвисько Кабосу породи сіба-іну, яка стала зіркою культового інтернет-мему "Doge", померла у травні 2024 року в Японії. Її виразне обличчя стало мемами та символом криптовалюти Dogecoin. Вчителька з Японії Сато усиновила Кабосу у 2008 році, коли її відправили в притулок для тварин. Кабосу стала інтернет-сенсацією, коли її фотографія 2010 року зі схрещеними лапами та легкою посмішкою поширилася на соцмережі Reddit і Tumblr.

"Наймиліший собака" у світі шпіц Бу

Померанський шпіц на прізвисько Бу Фото: Соцмережi

У 2019 році у США помер померанський шпіц на прізвисько Бу. За його сторінкою у Facebook у той час слідкували 16,6 мільйона користувачів соціальної мережі. Бу неодноразово запрошували на телевізійні шоу, також була видана книга про його життя.

Легендарний пес породи акіта-іну Хатіко

Хатіко — символ безмежної вірності. Протягом 9 років після смерті свого господаря він щодня приходив на залізничну станцію Сібуя в Токіо, чекаючи на його повернення. Ця реальна історія, що сталася в Японії, лягла в основу відомого фільму "Хатіко: Вірний друг" 2009 року з Річардом Гіром у головній ролі.

Фільм Хатіко: Вірний друг Фото: З відкритих джерел

Пес став відомим на всю Японію в 1932 після публікації в одній з найбільших газет Токіо. Його Історія підкорила серця мільйонів, і на станцію Сібуя стали приїжджати зацікавлені з метою подивитися на пса.

Хатіко приходив на станцію аж до своєї смерті, що сталася 8 березня 1935 року. Мертвого Хатіко знайшли на вулиці, неподалік від станції. Відомий скульптор Теру Андо відлив скульптуру собаки з бронзи 21 квітня 1934 року та встановив пам'ятник перед станцією Сібуя, на відкритті якого був і сам Хатіко.

Всесвітньо відома кішка Грампі Кет

У травні 2019 року в США на восьмому році життя, після нетривалої хвороби, померла відома кішка-мем Grumpy Cat ("Сердита кішка"). Вона стала знаменитою ще у 2012 році, коли в мережі з’явилася її фотографія, де вона виглядає сердитою.

Ґрампі Кет із США Фото: скріншот

Кішку насправді звали Соус Тардар, тому що її шерсть була вкрита плямами, які нагадали власникам саме про цей соус. Популярність Грампі Кет повністю змінила життя її господині Табати Бундесен. Адже кішка знімалася в рекламі, була зіркою Голлівуду. ЗМІ пишуть, що її господиня заробила близько 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у Києві кішка три дні провела під завалами на Лук'янівці. Травмована на четверту добу змогла виповзти на з пилу та уламків, розповіли зоозахисники Kyiv Animal Rescue Group.

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