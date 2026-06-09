Всемирный день памяти домашних животных: 4 самых известных любимца, которые ушли в мир иной

9 июня — Всемирный день памяти домашних животных. В 2026 году эта дата приходится на второй вторник июня. Фокус рассказывает об идее основания этого дня и значении, а также публикует подборку самых известных домашних любимцев, которые ушли в мир иной, но навсегда остались в сердцах миллионов людей.

Ведь для многих людей домашние животные — не просто любимцы, а члены семьи и верные друзья. Их потеря становится тяжелым испытанием для хозяев.

Всемирный день памяти домашних животных: что известно

Эту дату основали, чтобы каждый смен отдать дань памяти своему особому другу. Ведь памятные жесты символизируют связь между людьми и животными.

Всемирный день памяти домашних животных отмечается ежегодно во второй вторник июня.

Как в мире прощаются с домашними любимцами

Во многих странах мира существуют специальные ритуалы для почтения памяти домашних животных. Например, в Японии есть традиция проводить церемонии для умерших домашних любимцев в храмах.

Кроме того, во многих странах есть большие кладбища для домашних животных, достаточно популярные среди туристов. На таких кладбищах владельцы животных могут прийти на годовщину и принести какие-то вещи к месту захоронения своего любимца. В частности, первое в мире кладбище домашних животных открыли в городе Хартсдейл, что в штате Нью-Йорк в США, в 1896 году. В 1899 году огромное кладбище для собак открыли возле Парижа во Франции. Здесь похоронено более 40 тысяч животных. Там хоронят не только собак и кошек, но и кроликов, хомяков, птиц, рыб.

Відео дня

Но в Украине пока нет ни одного официального кладбища для животных.

Кладбище животных в г. Хартсдейл (США) Фото: Фото взяты из открытых источников

К примеру, в древнем Египте кошек считали священными животными, и их хозяева часто хоронили их с почестями и мумифицировали. Египетские археологи сделали неожиданную находку во время раскопок в древнем портовом городе Береника на Красном море. Им удалось найти старейшее в мире кладбище домашних животных.

Четыре самых известных домашних любимца, которые ушли в мир иной

18-летняя собака Кабосу умерла в 2024 году. Фото: Фото взяты из открытых источников

Собака Кабосу из Японии

18-летняя собака по кличке Кабосу породы сиба-ину, которая стала звездой культового интернет-мема "Doge", умерла в мае 2024 года в Японии. Ее выразительное лицо стало мемами и символом криптовалюты Dogecoin. Учительница из Японии Сато усыновила Кабосу в 2008 году, когда ее отправили в приют для животных. Кабосу стала интернет-сенсацией, когда ее фотография 2010 года со скрещенными лапами и легкой улыбкой распространилась на соцсети Reddit и Tumblr.

"Самая милая собака" в мире шпиц Бу

Померанский шпиц по кличке Бу Фото: Соцсети

В 2019 году в США умер померанский шпиц по кличке Бу. За его страницей в Facebook в то время следили 16,6 миллиона пользователей социальной сети. Бу неоднократно приглашали на телевизионные шоу, также была издана книга о его жизни.

Легендарный пес породы акита-ину Хатико

Хатико — символ безграничной верности. В течение 9 лет после смерти своего хозяина он ежедневно приходил на железнодорожную станцию Сибуя в Токио, ожидая его возвращения. Эта реальная история, произошедшая в Японии, легла в основу известного фильма "Хатико: Верный друг" 2009 года с Ричардом Гиром в главной роли.

Фильм Хатико: Верный друг Фото: Из открытых источников

Пес стал известным на всю Японию в 1932 после публикации в одной из крупнейших газет Токио. Его история покорила сердца миллионов, и на станцию Сибуя стали приезжать заинтересованные с целью посмотреть на пса.

Хатико приходил на станцию вплоть до своей смерти, которая произошла 8 марта 1935 года. Мертвого Хатико нашли на улице, неподалеку от станции. Известный скульптор Теру Андо отлил скульптуру собаки из бронзы 21 апреля 1934 года и установил памятник перед станцией Сибуя, на открытии которого был и сам Хатико.

Всемирно известная кошка Грампи Кэт

В мае 2019 года в США на восьмом году жизни, после непродолжительной болезни, умерла известная кошка-мем Grumpy Cat ("Сердитая кошка"). Она стала знаменитой еще в 2012 году, когда в сети появилась ее фотография, где она выглядит сердитой.

Грампи Кэт из США Фото: скриншот

Кошку на самом деле звали Соус Тардар, потому что ее шерсть была покрыта пятнами, которые напомнили владельцам именно об этом соусе. Популярность Грампи Кэт полностью изменила жизнь ее хозяйки Табаты Бундесен. Ведь кошка снималась в рекламе, была звездой Голливуда. СМИ пишут, что ее хозяйка заработала около 100 миллионов долларов.

Напомним, что в Киеве кошка три дня провела под завалами на Лукьяновке. Травмированная на четвертые сутки смогла выползти на из пыли и обломков, рассказали зоозащитники Kyiv Animal Rescue Group.

Мы также писали о том, что рысь Степан из киевского зоопарка стал звездой сети.