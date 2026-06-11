Пенсіонерка кілька місяців жила з дивними звуками на горищі: правда її шокувала (відео)

Кілька місяців літня жінка жила у страху в будинку, наданому житловим фондом в Аделаїді, Південна Австралія.

Вона почала підозрювати, що на горищі хтось живе, і спочатку думала, що це великий опосум. Однак правда виявилася набагато моторошнішою, повідомляє 7NEWS Australia.

Починаючи з кінця 2025 року пенсіонерка помітила низку дивних випадків. Наприклад, вона чула незвичні звуки зверху, її кішка ставала дедалі неспокійнішою, а кілька предметів побуту зникли. "Зникло багато різних речей, але я подумала: "Ні, може, я їх десь загубила", — розповіла жінка австралійським ЗМІ.

Одного ранку її будинком прокотився гучний гуркіт, який налякав стареньку.

"Звук був такий, ніби хтось ледь не провалився крізь дах", — згадувала вона.

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Яким же було її здивування, коли після цього вона почула лайку, що долинала звідкись зі стелі.

"Я була надто налякана, щоб зателефонувати в поліцію, бо думала, що якщо я почну галасувати, то той, хто там нагорі, спуститься", — пояснила жінка.

Однак, подолавши страх, вона все ж звернулася до правоохоронців. Співробітники поліції обшукали приміщення та підтвердили, що невідомий облаштував таємний табір у просторі під стелею.

На горищі було виявлено тимчасове ліжко, взуття, посуд, консерви та наркотики.

У поліції вважають, що зловмисник проник на горище через пошкоджену черепицю і спустився в будинок, поки літня мешканка спала.

Дивні події, про які розповідала бабуся протягом багатьох місяців, раптом набули сенсу, зокрема й той повторюваний випадок, коли вона залишала сидіння унітазу піднятим, а в чаші з’являвся новий "вміст".

Пенсіонерка розповіла, що неодноразово повідомляла про підозрілі звуки до Житлового фонду, але їй не надали жодної допомоги, доки в справу не втрутилася поліція.

Коли правда вийшла на світло, Житловий фонд опублікував заяву, в якій запевнив, що "дбає про безпеку мешканців". За словами міністра житлового будівництва та міського розвитку Ніка Чемпіона, Житловий фонд був поінформований про ці проблеми минулого тижня.

Чиновник запевнив, що з того часу будинок неодноразово відвідували, щоб переконатися в його безпеці. Дах відремонтували, а замки замінили, додав він.

"Житловий фонд продовжить співпрацювати з орендаркою, щоб забезпечити їй відчуття безпеки у власному домі. Я закликаю всіх, хто відчуває безпосередні побоювання щодо своєї безпеки у власному домі або хто вважає, що хтось незаконно проник на їхню територію, звернутися до поліції, яка є відповідним органом для вирішення подібних питань", — порадив він.

Поліція Південної Австралії продовжує розслідування інциденту.

Нагадаємо, мешканцем найдорожчого особняка Великої Британії став безхатько.

Також повідомлялося, що чоловік, який просив милостиню на вулиці, виявився мільйонером із власним бізнесом.