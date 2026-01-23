Жебракував на вулиці: безхатько виявився мільйонером із власним бізнесом

Чоловік, який роками жив на вулиці та страждав на проказу, виявився власником нерухомості, автомобілів і стабільного доходу. За місцевими мірками його фактично можна вважати мільйонером.

В Індії історія, що почалася як спроба допомогти бездомному інваліду, несподівано обернулася гучним викриттям. Йдеться про 50-річного чоловіка на ім'я Мангілал, який багато років був знайомим обличчям на базарі Сарафа в місті Індор. Про це пише Daily Mail.

Індієць нібито не міг ходити і пересувався, сидячи на невеликій дерев'яній платформі з колесами. Щоб не поранити руки об тротуар, чоловік одягав на них взуття. Він ніколи не просив милостиню напряму і майже не розмовляв, що створювало враження крайньої нужди і безпорадності.

Несподівана перевірка майна

Ситуація змінилася, коли міська влада почала кампанію з евакуації вразливих людей з вулиць. Мангілала забрали, допомогли привести себе до ладу і видали чистий одяг. Однак подальша перевірка принесла несподіваний результат. Стало відомо, що чоловік володіє трьома об'єктами нерухомості, автомобілем і кількома авторикшами, які здає в оренду.

Відео дня

За словами окружного магістрата Індора Шивама Верми, у Мангілала є триповерховий будинок, ще один приватний будинок і квартира, надана державою в рамках програми соціальної підтримки, де він проживає разом із батьками. Крім того, влада виявила транспортні засоби, що приносять йому регулярний дохід.

Чоловік зізнався, що гроші, отримані від жебрацтва, не використовувалися для виживання Фото: X (Twitter)

Під час бесіди з чиновниками чоловік зізнався, що гроші, отримані від жебрацтва, не використовувалися для виживання. За його словами, кошти він позичав готівку торговцям на базарі Сарафа на короткий термін під відсотки, які збирав особисто щовечора.

Реакція влади та сім'ї

Влада наголосила, що в Індорі жебрацтво та милостиню офіційно заборонені. Метою кампанії є не покарання, а допомога людям із поверненням до гідного життя. Проте першим кроком щодо Мангілала стане позбавлення його соціальної квартири, наданої державою. Також триває перевірка його банківських рахунків, щоб встановити реальний обсяг коштів.

Історія викликала тривогу в родині чоловіка. Його племінник заявив, що сталася помилка, а інформація про майно нібито спотворена. Проте випадок уже став одним із найрезонансніших епізодів антипрошайницької кампанії, розпочатої в Індорі в лютому 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Політик купив ранчо за $79,5 млн, яке в 4 рази більше за Нью-Йорк. Загадка одного з наймасштабніших земельних придбань у США нарешті розкрита.

Жінка проігнорувала закиди чоловіка і стала мільйонеркою. 59-річна Нікола Дікінсон довела, що іноді варто довіряти інтуїції, а не скепсису близьких.

Також стало відомо, що чоловік був мільйонером 15 хвилин. Лише одне повідомлення змінило його життя.