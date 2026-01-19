Політик купив ранчо за $79,5 млн, яке в 4 рази більше за Нью-Йорк (фото)

Загадку одного з наймасштабніших земельних придбань у США нарешті розкрито. Величезне ранчо Pathfinder у штаті Вайомінг, площу якого оцінюють майже в мільйон акрів, придбав місцевий політик і підприємець Кріс Робінсон разом зі своєю сімейною компанією Ensign.

Ранчо, яке нерідко порівнюють із пейзажами з серіалу "Єллоустоун", займає близько 1% всієї території Вайомінгу. За своїми розмірами воно перевищує штат Род-Айленд і приблизно вчетверо більше за Нью-Йорк. Про це пише New York Post.

Загальна площа володінь сягає 916 тисяч акрів і охоплює одразу чотири округи.

Ранчо більше Нью-Йорка

Ключовою частиною угоди стала ділянка у 86 тисяч акрів у самому "серці" Pathfinder. Саме вона довгі роки перебувала в розрізненій власності після продажів, що почалися ще в 1970-х роках. За словами Робінсона, купівля дала змогу знову об'єднати землі в єдиний природний ландшафт.

Ключовою частиною угоди стала ділянка у 86 тисяч акрів у самому "серці" Pathfinder Фото: YouTube

Хоча ранчо виставлялося на продаж за 79,5 мільйона доларів, фінальна сума угоди не розкривається. Відомо лише, що це одна з найбільших земельних угод в історії штату. При цьому ранчо продовжить працювати за своїм основним призначенням, а саме розведення великої рогатої худоби. Потенційно на ньому можуть утримуватися понад 90 тисяч голів.

Чому угода унікальна

Нові власники підкреслюють, що для них важлива не тільки економіка, а й екологія. На території ранчо мешкають тетеруки, антилопи, вилороги, олені та лосі.

Політик і бізнесмен Кріс Робінсон Фото: New York Post

Угода збільшила земельний портфель компанії Ensign приблизно на 50%. За даними американського видання, це вивело її в число 25 найбільших приватних землевласників країни.

Сам Робінсон називає покупку довгостроковою інвестицією і справою з великою відповідальністю. За його словами, сім'я вбачає своє завдання в тому, щоб одночасно розвивати велике господарство і бути дбайливими зберігачами унікальної природи Вайомінга.

