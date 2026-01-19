Политик купил ранчо за $79,5 млн, которое в 4 раза больше Нью-Йорка (фото)
Загадка одного из самых масштабных земельных приобретений в США наконец раскрыта. Огромное ранчо Pathfinder в штате Вайоминг, площадь которого оценивают почти в миллион акров, приобрел местный политик и предприниматель Крис Робинсон вместе со своей семейной компанией Ensign.
Ранчо, которое нередко сравнивают с пейзажами из сериала "Йеллоустоун", занимает около 1% всей территории Вайоминга. По своим размерам оно превышает штат Род-Айленд и примерно в четыре раза больше Нью-Йорка. Об этом пишет New York Post.
Общая площадь владений достигает 916 тысяч акров и охватывает сразу четыре округа.
Ранчо больше Нью-Йорка
Ключевой частью сделки стал участок в 86 тысяч акров в самом "сердце" Pathfinder. Именно он долгие годы находился в разрозненной собственности после продаж, начавшихся еще в 1970-х годах. По словам Робинсона, покупка позволила вновь объединить земли в единый природный ландшафт.
Хотя ранчо выставлялось на продажу за 79,5 миллиона долларов, финальная сумма сделки не раскрывается. Известно лишь, что это одна из крупнейших земельных сделок в истории штата. При этом ранчо продолжит работать по своему основному назначению, а именно разведению крупного рогатого скота. Потенциально на нем могут содержаться более 90 тысяч голов.
Почему сделка уникальна
Новые владельцы подчеркивают, что для них важна не только экономика, но и экология. На территории ранчо обитают тетерева, антилопы, вилороги, олени и лоси.
Сделка увеличила земельный портфель компании Ensign примерно на 50%. По данным американского издания, это вывело ее в число 25 крупнейших частных землевладельцев страны.
Сам Робинсон называет покупку долгосрочной инвестицией и делом с большой ответственностью. По его словам, семья видит свою задачу в том, чтобы одновременно развивать крупное хозяйство и быть бережными хранителями уникальной природы Вайоминга.
