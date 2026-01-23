Попрошайничал на улице: бездомный оказался миллионером с собственным бизнесом

Мужчина, годами живший на улице и страдавший проказой, оказался владельцем недвижимости, автомобилей и стабильного дохода. По местным меркам его фактически можно считать миллионером.

В Индии история, начавшаяся как попытка помочь бездомному инвалиду, неожиданно обернулась громким разоблачением. Речь идет о 50-летнем мужчине по имени Мангилал, который много лет был знакомым лицом на базаре Сарафа в городе Индор. Об этом пишет Daily Mail.

Индиец якобы не мог ходить и передвигался, сидя на небольшой деревянной платформе с колесами. Чтобы не поранить руки о тротуар, мужчина надевал на них обувь. Он никогда не просил милостыню напрямую и почти не разговаривал, что создавало впечатление крайней нужды и беспомощности.

Неожиданная проверка имущества

Ситуация изменилась, когда городские власти начали кампанию по эвакуации уязвимых людей с улиц. Мангилала забрали, помогли привести себя в порядок и выдали чистую одежду. Однако последующая проверка принесла неожиданный результат. Стало известно, что мужчина владеет тремя объектами недвижимости, автомобилем и несколькими авторикшами, которые сдает в аренду.

По словам окружного магистрата Индора Шивама Вермы, у Мангилала есть трехэтажный дом, еще один частный дом и квартира, предоставленная государством в рамках программы социальной поддержки, где он проживает вместе с родителями. Кроме того, власти обнаружили транспортные средства, приносящие ему регулярный доход.

Мужчина признался, что деньги, полученные от попрошайничества, не использовались для выживания Фото: X (Twitter)

Во время беседы с чиновниками мужчина признался, что деньги, полученные от попрошайничества, не использовались для выживания. По его словам, средства он одалживал наличные торговцам на базаре Сарафа на короткий срок под проценты, которые собирал лично каждый вечер.

Реакция властей и семьи

Власти подчеркнули, что в Индоре попрошайничество и подаяние официально запрещены. Целью кампании является не наказание, а помощь людям с возвращением к достойной жизни. Тем не менее первым шагом в отношении Мангилала станет лишение его социальной квартиры, предоставленной государством. Также продолжается проверка его банковских счетов, чтобы установить реальный объем средств.

История вызвала тревогу в семье мужчины. Его племянник заявил, что произошла ошибка, а информация об имуществе якобы искажена. Тем не менее случай уже стал одним из самых резонансных эпизодов антипопрошайнической кампании, начатой в Индоре в феврале 2024 года.

