Пенсионерка несколько месяцев жила со странными звуками на чердаке: правда ее шокировала (видео)

Несколько месяцев жила в страхе пожилая женщина в доме, предоставленном жилищным фондом в Аделаиде, Южная Австралия.

Она начала подозревать, что на чердаке кто-то живет, и поначалу думала, что это большой опоссум. Однако правда оказалась куда более жуткой, сообщает 7NEWS Australia.

Начиная с конца 2025 года пенсионерка заметила ряд странных происшествий. Например, она слышала необычные звуки сверху, ее кошка становилась все более беспокойной, и несколько предметов домашнего обихода исчезли. "Пропало много разных вещей, но я подумала: "Нет, может быть, я их куда-то затеряла", — рассказала женщина австралийским СМИ.

Однажды утром по ее дому прокатился громкий грохот, который напугал старушку.

"Звук был такой, как будто кто-то чуть не провалился сквозь крышу", — вспоминала она.

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Каким же было ее удивление, когда после этого она услышала ругательства, которые доносились откуда-то с потолка.

"Я была слишком напугана, чтобы позвонить в полицию, потому что думала, что если я начну шуметь, то тот, кто там наверху, спустится", — объяснила женщина.

Однако, переборов страх, она все же обратилась к правоохранителям. Сотрудники полиции обыскали помещение и подтвердили, что неизвестный устроил тайный лагерь в подпотолочном пространстве.

На чердаке были обнаружены временная кровать, обувь, посуда, консервы и наркотики.

В полиции считают, что злоумышленник проник на чердак через поврежденную черепицу и спускался в дом, пока пожилая жительница спала.

Многомесячные странные явления, о которых рассказывала бабушка, внезапно обрели смысл, включая повторяющийся случай, когда она оставляла поднятым сиденье унитаза, и в чаше появлялось новое "содержимое".

Пенсионерка сказала, что неоднократно сообщала о подозрительных звуках в Жилищный фонд, но никакой помощи ей не оказали, пока в дело не вмешалась полиция.

Когда правда вскрылась, Жилищный фонд сделал заявление, в котором заверил, что "привержен безопасности жильцов". По словам министра жилищного строительства и городского развития Ника Чемпиона, Жилищный фонд был уведомлен о проблемах на прошлой неделе.

Чиновник заверил, что с тех пор дом неоднократно посещали, чтобы убедиться в его безопасности. Крыша была отремонтирована, а замки заменены, добавил он.

"Жилищный фонд продолжит сотрудничать с арендатором, чтобы обеспечить ей чувство безопасности в своем доме. Я призываю всех, кто испытывает непосредственные опасения за свою безопасность в своем доме или кто считает, что кто-то незаконно проник на их территорию, обратиться в полицию, которая является соответствующим органом для решения подобных вопросов", — посоветовал он.

Полиция Южной Австралии продолжает расследование инцидента.

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