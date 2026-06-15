Ніколи не зможе пришвартуватися: як виглядає місто на воді для 80 тисяч людей (відео)

Компанія Freedom Cruise Line International оголосила про плани будівництва "Корабля свободи" – плавучого міста, настільки великого, що воно ніколи не зможе пришвартуватися в жодному існуючому порту.

Концепцію плавучого міста вперше запропонував у 1990-х роках американський інженер Норман Ніксон, але ніхто ніколи по-справжньому не намагався його побудувати. Креслення оригінального корабля Ніксона кілька разів обговорювалися протягом останніх трьох десятиліть, але далі етапу обговорення справа так і не просунулася. Тепер круїзна компанія стверджує, що попит на Freedom Ship настільки великий, що "майже можна виправдати будівництво трьох кораблів", пише Oddity Central.

"Ми дуже впевнені, що зможемо це реалізувати, але капіталізація є ключовою", — сказав Роджер Гуч, головний виконавчий директор Freedom Cruise Line International.

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Також він розповів, що компанія найняла керівника проекту, дизайнера та корабельного архітектора серед 12 керівників, щоб втілити Freedom Ship у реальність.

Корабель свободи: що відомо про масштабний проєкт

Але навіть Freedom Cruise Line International знайде необхідне фінансування для цього проєкту, його втілення в життя вимагатиме величезних зусиль. Йдеться про корабель завдовжки в милю, приблизно в 10 разів більший за найбільший круїзний лайнер у світі. Його корпус довелося б будувати частинами, а потім збирати в морі, адже жодна верф не могла б вмістити цей гігантський корабель.

"Корабель свободи" завширшки 240 метрів і заввишки 30 палуб міг би перевозити до 50 000 постійних мешканців, а також 10 000 відвідувачів, яких обслуговували б 20 000 співробітників.

Місто на воді зможе перевозити до 80 000 осіб

Оскільки це буде буквально місто на воді з усіма наслідками, гігантський корабель матиме власну лікарню, школи, банки, магазини, ресторани тощо. Гуч сказав, що компанія зацікавлена ​​в самостійній експлуатації деяких із цих об’єктів, таких як казино, але в іншому випадку співпрацюватиме з іншими компаніями.

"Ми хочемо, щоб підприємці орендували або купували у нас приміщення, як вони це робили б у наземній громаді. Ми також хочемо мати сучасну лікарню. До нас зверталися медичні дослідницькі центри, оскільки ми були б поза досяжністю регулюючих органів, тому "Корабель свободи" був би ідеальним місцем для цього", — сказав він.

Будівництво Корабля свободи у світі

Якщо це колись стане реальністю, як сподівається Freedom Cruise Line International, Freedom Ship, ймовірно, буде працювати на ядерній енергії. Але для цього компанії спочатку потрібно залучити понад 16 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що на величезних круїзних лайнерах відбувається багато такого, про що заведено замовчувати, щоб сотні пасажирів не панікували.

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