Никогда не сможет пришвартоваться: как выглядит город на воде для 80 тысяч человек (видео)

Компания Freedom Cruise Line International объявила о планах по строительству "Корабля свободы" — плавучего города, настолько огромного, что он никогда не сможет пришвартоваться ни в одном из существующих портов.

Концепцию плавучего города впервые предложил в 1990-х годах американский инженер Норман Никсон, но никто так и не предпринял серьезных попыток его построить. Чертежи оригинального корабля Никсона несколько раз обсуждались в течение последних трех десятилетий, но дальше стадии обсуждения дело так и не продвинулось. Теперь круизная компания утверждает, что спрос на Freedom Ship настолько велик, что "почти можно оправдать строительство трех кораблей", пишет Oddity Central.

"Мы абсолютно уверены, что сможем это реализовать, но капитализация играет ключевую роль", — сказал Роджер Гуч, генеральный директор Freedom Cruise Line International.

Відео дня

Кроме того, он рассказал, что компания наняла руководителя проекта, дизайнера и судового архитектора из числа 12 руководителей, чтобы воплотить проект Freedom Ship в жизнь.

Корабль свободы: что известно о масштабном проекте

Но даже если Freedom Cruise Line International найдет необходимое финансирование для этого проекта, его реализация потребует огромных усилий. Речь идет о корабле длиной в милю, примерно в 10 раз превосходящем по размерам самый большой круизный лайнер в мире. Его корпус пришлось бы строить по частям, а затем собирать в море, ведь ни одна верфь не смогла бы вместить этот гигантский корабль.

"Корабль свободы" шириной 240 метров и высотой в 30 палуб мог бы перевозить до 50 000 постоянных жителей, а также 10 000 посетителей, которых обслуживали бы 20 000 сотрудников.

"Город на воде" сможет перевозить до 80 000 человек

Поскольку это будет буквально город на воде со всеми вытекающими отсюда последствиями, гигантский корабль будет иметь собственную больницу, школы, банки, магазины, рестораны и т. д. Гуч сказал, что компания заинтересована в самостоятельной эксплуатации некоторых из этих объектов, таких как казино, но в остальном будет сотрудничать с другими компаниями.

"Мы хотим, чтобы предприниматели арендовали или покупали у нас помещения, как они делали бы это в наземном сообществе. Мы также хотим иметь современную больницу. К нам обращались медицинские исследовательские центры, поскольку мы были бы вне досягаемости регулирующих органов, поэтому "Корабль свободы" был бы идеальным местом для этого", — сказал он.

Строительство "Корабля свободы" в мире

Если это когда-нибудь станет реальностью, как надеется Freedom Cruise Line International, Freedom Ship, вероятно, будет работать на ядерной энергии. Но для этого компании сначала нужно привлечь более 16 миллиардов долларов.

Напомним, что на огромных круизных лайнерах происходит многое, о чём принято умалчивать, чтобы сотни пассажиров не впали в панику.

Также "Фокус" писал о том, почему корабли чрезвычайно подвержены вспышкам различных инфекций.