Кіт-охоронець кавунів із Таїланду став інтернет-сенсацією: у чому його особливість (фото)

Білий кіт на прізвисько Перл (від англ. "перлина", або Каймук тайською), який щонайменше шість років працював самопроголошеним охоронцем сімейного бізнесу з продажу кавунів у тайській сільській місцевості, в останні місяці став справжньою зіркою мережі.

Ця тварина стала відомою в інтернеті завдяки своєму суворому виразу обличчя, повідомляє Meow Cove.

Щоранку він віддано їде до придорожнього кіоску біля гарбузового поля в кузові пікапа, де проводить день, сидячи на крихітному стільці й постійно незадоволено поглядаючи на покупців. Кіт також любить поспати на кавунах і покататися в кузові пікапа на горі смугастих ягід.

Хоча його господиня, Пуї, стверджує, що Перл — наймиліший кіт у селі, його пильний погляд приніс йому репутацію запеклого захисника, який стежить за тим, щоб усі платили за кавуни.

Багато шанувальників порівнюють його легендарну зовнішність зі знаменитою Grumpy Cat, всесвітньо відомою кішкою-мемом на ім'я Соус Тардар із "сердитим" виразом мордочки.

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Інтернет-користувачі вважають, що зовнішність кота доводить: для успішної роботи в охороні не обов’язково бути великим, оскільки однієї лише його присутності біля кіоску достатньо, щоб кожен кавун був у повній безпеці.

Нагадаємо, у мережі набуло популярності відео з котом-антидепресантом.

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