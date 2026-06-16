Кот-охранник арбузов из Таиланда стал интернет-сенсацией: в чем его фишка (фото)

Белый кот по кличке Перл (с англ. "жемчужина", или Каймук на тайском), который не менее шести лет проработал самопровозглашенным хранителем семейного бизнеса по продаже арбузов в тайской сельской местности, в последние месяцы стал настоящей звездой сети.

Животное прославилось в интернете благодаря своему суровому выражению лица, сообщает Meow Cove.

Каждое утро он преданно едет к придорожному ларьку возле бахчевого поля в кузове пикапа, где проводит день, сидя на крошечном стуле и постоянно недовольно глядя на покупателей. Кот также любит поспать на арбузах и покататься в кузове пикапа на горе полосатых ягод.

Хотя его хозяйка, Пуи, утверждает, что Перл — самый милый кот в деревне, его пристальный взгляд принес ему репутацию яростного защитника, который следит за тем, чтобы все платили за арбузы.

Многие поклонники сравнивают его легендарную внешность со знаменитой Grumpy Cat, всемирно известной кошкой-мемом по имени Соус Тардар с "сердитым" выражением мордочки.

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Интернет-пользователи считают, что внешность кота доказывает: для успешной работы службы в охране не обязательно быть крупным, поскольку одного его присутствия у ларька достаточно, чтобы каждый арбуз был в полной безопасности.

Напомним, в сети завирусилось видео с котом-антидепрессантом.

Также мы рассказывали про домашнего кота, который узнал о существовании других котов, но не был к этому готов.