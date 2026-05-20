Пришел из ниоткуда: в сети завирусилось видео с котом-антидепрессантом

Бело-рыжий кот по кличке Шакир стал настоящей знаменитостью в турецком городе Ризе, а теперь прославился и на весь мир после того, как в сети появилось видео с ним.

Особенностью этого животного является то, что он очень любит обниматься с людьми, которые вырастили его с самых первых дней, когда он остался один, мез матери. Кадры, как кот прижимается к "своим" людям", опубликовано на странице магазинчика семьи Хайятв соцсетях.

По словам Ферхата Хайята, который вместе с отцом держит в Ризе посудную лавку, кот пришел к ним "буквально из ниоткуда".

"Когда мы открыли магазин, он только-только родился. Не мог даже открыть глаза. У него нет матери. Пришел сюда из ниоткуда, размером буквально с ладошку", — рассказывает молодой человек.

Животное выкормили, сделали для него лежанку в магазине и навес на улице. У животного есть все прививки, и владельцы лавки следят за их графиком.

У кота нет ошейника. Хайят говорит, что они специально не надевают его, чтобы никто не подумал, что животное потерялось.

Ночью Шакир спит на улице под навесом, а как только лавка открывается, он идет и обнимается с владельцами, после чего укладывается на свое место на прилавке.

Стоит кому-то позвать его по имени, и Шакир сразу же откликается.

