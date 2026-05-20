Прийшов із нізвідки: у мережі завірусилося відео з котом-антидепресантом

Біло-рудий кіт на прізвисько Шакір став справжньою знаменитістю в турецькому місті Різе, а тепер прославився і на весь світ після того, як у мережі з'явилося відео з ним.

Особливістю цієї тварини є те, що вона дуже любить обійматися з людьми, які виростили її з найперших днів, коли вона лишилася сама, без матері. Кадри, як кіт притискається до "своїх" людей", опубліковано на сторінці магазинчика сім'ї Хайят у соцмережах.

За словами Ферхата Хайята, який разом із батьком тримає в Різе посудну крамницю, кіт прийшов до них "буквально з нізвідки".

"Коли ми відкрили магазин, він тільки-тільки народився. Не міг навіть розплющити очі. У нього немає матері. Прийшов сюди з нізвідки, розміром буквально з долоньку", — розповідає молодий чоловік.

Тварину вигодували, зробили для неї лежанку в магазині та навіс на вулиці. Тварина має всі щеплення, і власники крамниці стежать за їхнім графіком.

У кота немає нашийника. Хайят каже, що вони спеціально не надягають його, щоб ніхто не подумав, що тварина загубилася.

Вночі Шакір спить на вулиці під навісом, а щойно крамниця відчиняється, він іде й обіймається з власниками, після чого вкладається на своє місце на прилавку.

Варто комусь покликати його на ім'я, і Шакір одразу ж відгукується.

