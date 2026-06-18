Загадка 160-річної картини: на полотні помітили дивну річ у дівчини в руках (фото)

В мюнхенському музеї "Нова Пінакотека" на картині, де зображено жінку, окремі користувачі були спантеличені, адже переконують, що помітили ніби вона тримає щось схоже на смартфон. На їх думку, це підтверджує теорію, що подорожі у часі ​​існують.

Витвір мистецтва 18 століття, який зараз виставлено в музеї, був створений Фердинандом Георгом Вальдмюллером. Ця робота художника викликала значний інтерес завдяки своєму цікавому образу, пише Express.

Зображена на полотні жінка ніби стискає мобільний телефон, який тоді ще не був винайдений. Картина під назвою "Очікувана" зображує чоловіка, що ховається за деревами, аби подарувати квітку жінці, яка проходить повз. Позаду неї простягається мальовничий сільський пейзаж з пагорбами та пишною зеленню, а перед нею — ґрунтова дорога з камінням та безліччю ліан і листя.

Картина в мюнхенському музеї Нова Пінакотека Фото: Скріншот

Відтак, деякі користувачі соцмережі переконують, що з огляду на те, як дівчина щось тримає обома руками, то вона дуже схожа на сучасну жінку, яка йде вулицею. Ця дивовижна теорія вперше виникла приблизно у 2017 році, коли прихильники мистецтва помітили щось схоже на смартфон у картині та почали ділитися своїми спостереженнями в Інтернеті.

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Пітер Рассел, колишній чиновник місцевого самоврядування з Глазго поділився своїми думками з цього приводу.

"Мене найбільше вражає те, наскільки зміна технологій змінила інтерпретацію картини та, певним чином, використала весь її контекст. У 1850 чи 1860 році кожен глядач ідентифікував би предмет, який тримає дівчина, як збірник гімнів чи молитовник. А сьогодні кажуть, що це дівчина-підліток переглядає соціальні мережі на своєму смартфоні", — заявив він.

Численні прихильники теорії про подорожі у часі вважають, що у дівчини на картині iPhone. Але технологічний гігант Apple представив iPhone лише у 2007 році.

Але думку інших людей, найбільш правдоподібним поясненням цієї теорії є те, що молода жінка на картині прикриває книгу рукою. Ймовірно, що книга виглядає надзвичайно компактною, адже у той час кишенькові книги були цілком поширеними.

Нагадаємо, що фотографія, яка була зроблена в 1936 році в Брукліні, переконала деяких людей, що подорожі у часі можливі. Але це не окремий випадок, адже у мережі показали інше старе фото, де також може бути мобільний.

Раніше старовинна фотографія спантеличила користувачів соціальних мереж. Юзер, який її опублікував, стверджує, що його дідусь може бути мандрівником у часі, адже тримає у руці щось схоже на iPhone.