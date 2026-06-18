Загадка 160-летней картины: на полотне заметили странную вещь в руках девушки (фото)

В мюнхенском музее "Новая Пинакотека" на картине, где изображена женщина, некоторые пользователи были озадачены, поскольку утверждают, что заметили, будто она держит что-то, похожее на смартфон. По их мнению, это подтверждает теорию о том, что путешествия во времени существуют.

Произведение искусства XVIII века, которое сейчас выставлено в музее, было создано Фердинандом Георгом Вальдмюллером. Эта работа художника вызвала значительный интерес благодаря своему необычному изображению, пишет Express.

Женщина, изображённая на холсте, словно сжимает мобильный телефон, который тогда ещё не был изобретён. Картина под названием "Ожидаемая" изображает мужчину, прячущегося за деревьями, чтобы подарить цветок проходящей мимо женщине. Позади неё простирается живописный сельский пейзаж с холмами и пышной зеленью, а перед ней — грунтовая дорога с камнями и множеством лиан и листьев.

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Картина в мюнхенском музее "Новая Пинакотека" Фото: Скриншот

Поэтому некоторые пользователи соцсети утверждают, что, судя по тому, как девушка держит что-то обеими руками, она очень похожа на современную женщину, идущую по улице. Эта удивительная теория впервые возникла примерно в 2017 году, когда поклонники искусства заметили на картине нечто, похожее на смартфон, и начали делиться своими наблюдениями в Интернете.

Питер Рассел, бывший чиновник местного самоуправления из Глазго, поделился своими мыслями по этому поводу.

"Меня больше всего поражает то, насколько развитие технологий изменило интерпретацию картины и, в некотором смысле, заставило по-новому взглянуть на весь её контекст. В 1850 или 1860 году каждый зритель опознал бы предмет, который держит девушка, как сборник гимнов или молитвенник. А сегодня говорят, что это девушка-подросток просматривает социальные сети на своём смартфоне", — заявил он.

Многие сторонники теории о путешествиях во времени считают, что у девушки на картине iPhone. Однако технологический гигант Apple представил iPhone только в 2007 году.

Однако, по мнению многих, наиболее правдоподобным объяснением этой теории является то, что молодая женщина на картине прикрывает книгу рукой. Вероятно, книга выглядит чрезвычайно компактной, ведь в то время карманные книги были весьма распространены.

Напомним, что фотография, сделанная в 1936 году в Бруклине, убедила некоторых людей в том, что путешествия во времени возможны. Но это не единичный случай, ведь в сети появилась ещё одна старая фотография, на которой, возможно, тоже запечатлён мобильный телефон.

Ранее старинная фотография озадачила пользователей социальных сетей. Пользователь, который её опубликовал, утверждает, что его дедушка, возможно, является путешественником во времени, ведь в руке у него что-то, похожее на iPhone.