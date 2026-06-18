Гол під матчу на ЧС-2026 викликав землетрус на іншому континенті: як це сталося

Незначний землетрус трапився під час матчу на чемпіонаті світу з футболу, коли у поєдинку зійшлися Ірак та Норвегія. Саме у цей час 17 червня сейсмічна станція у Бергені, що в Норвегії, зафіксувала підземні поштовхи.

Незначний землетрус трапився під час матчу на чемпіонаті світу з футболу-2026, коли у поєдинку зійшли Ірак – Норвегія. Саме у цей час 17 червня сейсмічна станція у Бергені, що Норвегії зафіксувала підземні поштовхи. Футбольний поєдинок, що проходив в американському Бостоні, викликав поштовхи у Норвегії, повідомляє ba.no.

Через те що норвежці масово дивилися футбольну гру на фан-зонах у різних містах, а також у Бергені. Чутливі сейсмометри зафіксували поштовхи, які були спровоковані натовпом людей. Пік сейсмічної активності припав на перший гол норвежця Ерлінга Голанда.

Крім того, поштовхи були зареєстровані після початку гри, всіх голів Норвегії, гола Іраку, жовтої картки гравця збірної Іраку та фінального свистка.

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Вібрації співпали із ключовими подіями матчу Ірак — Норвегія Фото: Скріншот

"На зображених сейсмічних даних помітно чіткі результати, що траплялися в моменти кількох важливих подій матчу. Відтак вони показують, що велике скупчення людей може створювати вимірні вібрації в ґрунті", — повідомила сейсмологічна група NORSAR.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу-2026 у самому розпалі на поле виходять нові спортсмени, які підкоряють серця тисячі фанатів. Зокрема деякі жінки вже обрали собі нового краша. Ним несподівано став правий вінгер збірної Іраку Ібрагім Баєш.

Також у збірної Мексики на Мундіалі цього року з'явився унікальний фанат у футболці — качка на ім'я Мерлін. Пернатий у футболці дуже швидко став зіркою мережі, а відео з ним набирають тисячі переглядів.