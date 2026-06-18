Гол в матче ЧМ-2026 вызвал землетрясение на другом континенте: как это произошло

Незначительное землетрясение произошло во время матча на чемпионате мира по футболу, когда на поле встретились сборные Ирака и Норвегии. Именно в это время 17 июня сейсмическая станция в Бергене, что в Норвегии, зафиксировала подземные толчки.

Незначительное землетрясение произошло во время матча на чемпионате мира по футболу-2026, когда на поле встретились Ирак и Норвегия. Именно в это время 17 июня сейсмическая станция в Бергене (Норвегия) зафиксировала подземные толчки. Футбольный матч, проходивший в американском Бостоне, вызвал толчки в Норвегии, сообщает ba.no.

Поскольку норвежцы массово смотрели футбольный матч в фан-зонах в разных городах, а также в Бергене, чувствительные сейсмометры зафиксировали толчки, вызванные скоплением людей. Пик сейсмической активности пришелся на первый гол норвежца Эрлинга Голанда.

Кроме того, толчки были зафиксированы после начала матча, всех голов Норвегии, гола Ирака, желтой карточки игроку сборной Ирака и финального свистка.

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Вибрации совпали с ключевыми моментами матча "Ирак — Норвегия" Фото: Скриншот

"На представленных сейсмических данных заметны четкие результаты, которые фиксировались в моменты нескольких важных событий матча. Таким образом, они показывают, что большое скопление людей может вызывать измеримые колебания грунта", — сообщила сейсмологическая группа NORSAR.

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