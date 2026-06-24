Йому 60, але ніхто не вірить: чоловік якого називають "азійським вампіром", назвав секрет молодості

Чуандо Тан — сінгапурський фотограф, чиє ім'я постійно потрапляє в заголовки газет через те, що він виглядає на десятиліття молодше за свій справжній вік.

Саме через це його називають "азійський вампір" або "чоловік, який ніколи не старіє", а також "найсексуальніший чоловік Сінгапуру". Протягом останнього десятиліття він був відомою фігурою культури "здорового старіння", пише Oddity Central.

Популярність до нього прийшла у 2017 році, коли світлини 50-річного фотографа та моделі стали вірусними в соціальних мережах, шокуючи людей. Чоловік мав обличчя та тіло, як у 20-річних. Здавалося, що для нього час не минув. Він став іконою, отримав колосальний мільйон підписників лише в Instagram та надихнув мільйони людей у ​​всьому світі.

Чуандо Тан Фото: Скріншот

Чуандо Тану нещодавно виповнилося 60 років, і, як бачите, він все ще виглядає на десятки років молодше, ніж більшість 60-річних. Він стверджує, що не використовує косметику та пластичну хірургію для збереження молодості, і вважає дієту та фізичні вправи основними факторами, які допомагають йому виглядати молодо.

Відео дня

Відомий фотограф назвав секрет молодість

"У мій 60-й день народження, я усвідомлюю, що час – єдине справжнє багатство. Кожен схід сонця приходить як спадщина, а не гарантія. Мудріший шлях зараз простий: щодня повертатися до природи та сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що триває. Я бажаю миру на землі", — написав Тан у своєму дописі в Instagram.

У коментарях його підписники знову й знову наголошують, що він виглядає чудово.

"60, а виглядаєш на 35! Дійсно чудово".

"Я знаю, що він вампір, але я не можу просто так це довести"

Нагадаємо, що 74-річна китаянка Інцзи, яка має понад 2 мільйони підписників у соціальних мережах, стає все більш популярною завдяки своїй зовнішності та стилю одягу. Жінка здобула популярність, публікуючи відео, де вона танцює на високих підборах на вулиці.

Також Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски й схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.