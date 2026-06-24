Ему 60, но никто не верит: мужчина, которого называют "азиатским вампиром", раскрыл секрет молодости

Чуандо Тан — сингапурский фотограф, чьё имя постоянно попадает в заголовки газет из-за того, что он выглядит на несколько десятилетий моложе своего настоящего возраста.

Именно поэтому его называют "азиатским вампиром" или "человеком, который никогда не стареет", а также "самым сексуальным мужчиной Сингапура". На протяжении последнего десятилетия он был известной фигурой в сфере "здорового старения", пишет Oddity Central.

Популярность пришла к нему в 2017 году, когда фотографии 50-летнего фотографа и модели стали вирусными в социальных сетях, шокировав людей. У мужчины были лицо и тело, как у 20-летнего. Казалось, что для него время остановилось. Он стал иконой, набрал колоссальный миллион подписчиков только в Instagram и вдохновил миллионы людей по всему миру.

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Чуандо Тан Фото: Скриншот

Чуандо Тану недавно исполнилось 60 лет, и, как видите, он по-прежнему выглядит на десятки лет моложе, чем большинство 60-летних. Он утверждает, что не использует косметику и пластическую хирургию для сохранения молодости, и считает диету и физические упражнения основными факторами, которые помогают ему выглядеть молодо.

Известный фотограф раскрыл секрет молодости

"В день моего 60-летия я осознаю, что время — единственное настоящее богатство. Каждый восход солнца — это дар, а не гарантия. Самый мудрый путь сейчас прост: каждый день возвращаться к природе и солнечному свету и приходить в гармонию с тем, что продолжается. Я желаю мира на земле", — написал Тан в своём посте в Instagram.

В комментариях его подписчики снова и снова отмечают, что он выглядит великолепно.

"60, а выглядишь на 35! Просто великолепно".

"Я знаю, что он вампир, но я не могу просто так это доказать"

Напомним, что 74-летняя китаянка Инцзы, у которой более 2 миллионов подписчиков в социальных сетях, становится всё более популярной благодаря своей внешности и стилю одежды. Женщина приобрела популярность, публикуя видео, на которых она танцует на высоких каблуках на улице.

Также "Фокус" сообщал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у неё была большая миска спагетти или еда на вынос.