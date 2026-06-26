Подружжя придумало шалену церемонію поновлення шлюбних обітниць: що вони влаштували (відео)

Кейша та Джон Лакодук оновлюють свої шлюбні обітниці по всій території США, щоб побити світовий рекорд Гіннеса з найбільшої кількісті поновлення обітниць протягом 30-денного періоду.

Пара з Північної Дакоти вже оновила свої обітниці спустившись з водних гірок у весільному одязі в Айдахо, Аризоні, Лас-Вегасі, Північній Дакоті та Юті, пише People.

Кейша та Джон Лакодук оновлюють свої шлюбні обітниці по всій території США

Також вони намагаються побити ще один рекорд з найбільшої кількості разів, коли наречена спускалася з водної гірки у весільній сукні.

Вони планують продовжити свою подорож у Кентуккі, Пенсильванії та Онтаріо, щоб залучити більше родичів та друзів до весілля.

На відео Джон у темно-синьому піджаку та штанях до нього з білою бутоньєркою готувався знову сказати "Так" своїй дружині. А Кейш була одягнена в мереживну весільну сукню з рукавами і спідницею. Їх обризи ідеально підходять для прогулянки атракціонами аквапарку.

Відео дня

Цей одяг був створений навмисно для нареченої, яка також прагнула побити світовий рекорд Гіннеса за найбільшу кількість спусків нареченої з водної гірки у весільній сукні.

Пара розповіла виданню, що ця ідея виникла у них для того, щоб вся їхня родина та друзі з усіх куточків США змогли бути частиною їхнього весілля.

"Ми їдемо туди, де наші рідні та друзі, і просто зустрінемося з ними там. Ми приїдемо проведемо з ними щонайменше три-чотири години, а також повечеряємо. Замість звичайних п’яти-десяти хвилин, які ви маєте на звичайному весільному прийому", — сказав Джон Лакодук про їх план.

Джон і Кейша сказали, що вони записують свої весільні подвиги у своєму акаунті в Instagram , і що їхні весільні плани не закінчаться найближчим часом.

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