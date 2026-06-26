Супруги придумали безумную церемонию обновления брачных обетов: что они устроили (видео)

Кейша и Джон Лакодук обновляют свои брачные клятвы по всей территории США, чтобы побить мировой рекорд Гиннеса по наибольшему количеству обновлений клятв за 30-дневный период.

Пара из Северной Дакоты уже обновила свои клятвы, спустившись с водных горок в свадебных нарядах в Айдахо, Аризоне, Лас-Вегасе, Северной Дакоте и Юте, пишет People.

Кейша и Джон Лакодук обновляют свои брачные клятвы по всей территории США

Кроме того, они пытаются побить ещё один рекорд — по наибольшему количеству раз, когда невеста спускалась с водной горки в свадебном платье.

Они планируют продолжить своё путешествие в Кентукки, Пенсильванию и Онтарио, чтобы пригласить на свадьбу больше родственников и друзей.

На видео Джон в темно-синем пиджаке и брюках в тон с белой бутоньеркой готовился снова сказать "Да" своей жене. А Кейш была одета в кружевное свадебное платье с рукавами и юбкой. Их наряды идеально подходят для прогулки по аттракционам аквапарка.

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Это платье было специально создано для невесты, которая также стремилась побить мировой рекорд Гиннеса по наибольшему количеству спусков невесты с водной горки в свадебном платье.

Пара рассказала изданию, что эта идея пришла им в голову для того, чтобы вся их семья и друзья со всех уголков США смогли принять участие в их свадьбе.

"Мы едем туда, где находятся наши родные и друзья, и просто встретимся с ними там. Мы приедем, проведём с ними как минимум три-четыре часа, а также поужинаем. Вместо обычных пяти-десяти минут, которые у вас есть на обычном свадебном приеме", — сказал Джон Лакодук об их плане.

Джон и Кейша рассказали, что публикуют свои свадебные приключения в своём аккаунте в Instagram и что их свадебные планы не закончатся в ближайшее время.

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