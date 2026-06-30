Мармур, спа та власна гавань: елітний маєток мільярдерки продають вдруге за рік в Австрії (фото)

На озері Вертерзее, що в Австрії, продають розкішну віллу, яка раніше належала колекціонерці творів мистецтва та вдові магната універмагів Гельмута Гортена — Гайді Гесс-Гортен, яка померла в червні 2022 року у віці 81 року.

Будівля має рожевий фасад, башти, приватний паркінг і 300 метрів приватної берегової лінії. Легендарна нерухомість продається вже другий раз за рік, пише BILD

А от ціна за розкішний маєток на південному березі озера Вертерзе залишається таємницею.

Навіть коли ЗМІ зв'язався з агентом, він відмовився розкрити точну суму.

"Інформацію повідомлять лише серйозним потенційним покупцям. Однак, вже поширюється приголомшлива цифра: маєток, як повідомлялося, було продано забудовнику Riedergarten з Клагенфурта приблизно за 80 мільйонів євро на початку року. Однак ця сума ніколи офіційно не підтверджувалася. Чому замок знову виставлений на продаж, також залишається незрозумілим", — пише ЗМІ.

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Площа елітної нерухомості величезна та становить майже 28 000 квадратних метрів. А сама вілла має площу близько 1864 квадратних метрів. Крім того на території, є господарська будівля площею 578 квадратних метрів, лазня, паркінг та опалювальна теплиця.

Згідно з описом нерухомості, серед особливостей є мармурові підлоги, елегантний паркет, ліпні стелі та дерев'яні панелі. У підвалі розташований спа-центр з критим басейном та водоспадом.

Також приватний паркінг ає місце для чотирьох човнів, а також великий парк та приватний 300-метровий доступ до озера.

Що відомо по власників вілли-замку

Гайді Гесс-Гортен Фото: з відкритих джерел

Гайді Гесс-Гортен, якій належала нерухомість, померла в червні 2022 року у віці 81 року. Колекціонерка творів мистецтва та вдова магната універмагів Гельмута Гортена залишила після себе не лише свій статок у три мільярди євро, а й одну з найексклюзивніших нерухомостей Австрії на березі озера. Оскільки у Гортен не було біологічних дітей, її третій чоловік, Карі Гесс, відмовився від спадщини. Відтак гроші за нерухомість пішли до Фонду Гельмута Гортена.

Імперія Гортенів: що відомо

Horten AG — німецька група універмагів, заснована Гельмутом Гортеном у 1936 році зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Це була четверта за величиною мережа універмагів у Німеччині після Kaufhof, Hertie та Karstadt. Horten була придбана Kaufhof у 1994 році та поступово інтегрувалася, поки бренд Horten не зник на початку 2000-х років. Згідно з історичним звітом, опублікованим у січні 2022 року, Гельмут Гортен був членом нацистської партії (НСДАП) протягом тривалого періоду. Він придбав універмаги, які раніше належали єврейським власникам. Це призвело до його постійного викриття як спекулянта нацистського режиму.

Нагадаємо, що в Італії з молотка продають приватний острів Санта-Марія біля узбережжя Сицилії за 15 мільйонів євро. Його площа становить близько 11,5 гектара. На ній розмістилася розкішна нерухомість та історичні пам'ятки, але об'єкт має ряд інших мінусів.

Нагадаємо, що замок Вольфсбруннен, розташований у комуні Майнхард на півночі федеральної землі Гессен у Німеччині, виставлено на продаж. За цю ексклюзивну нерухомість просять понад 11 млн євро.