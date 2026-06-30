Мрамор, спа и собственная гавань: элитную виллу миллиардерши выставляют на продажу в Австрии (фото)

На озере Вертерзее в Австрии выставлена на продажу роскошная вилла, ранее принадлежавшая коллекционерке произведений искусства и вдове магната универмагов Гельмута Гортена — Хайди Гесс-Гортен, скончавшейся в июне 2022 года в возрасте 81 года.

Здание имеет розовый фасад, башни, частную парковку и 300 метров частной береговой линии. Легендарный объект недвижимости выставлен на продажу уже второй раз за год, пишет BILD

А вот цена на роскошное поместье на южном берегу озера Вертерзе остаётся тайной.

Даже когда СМИ связались с агентом, он отказался назвать точную сумму.

"Информация будет предоставлена только серьезным потенциальным покупателям. Однако уже ходит ошеломляющая цифра: как сообщалось, поместье было продано застройщику Riedergarten из Клагенфурта примерно за 80 миллионов евро в начале года. Однако эта сумма никогда официально не подтверждалась. Почему замок вновь выставлен на продажу, также остается непонятным", — пишет СМИ.

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Площадь элитной недвижимости огромна и составляет почти 28 000 квадратных метров. А площадь самой виллы составляет около 1864 квадратных метров. Кроме того, на территории имеется хозяйственное здание площадью 578 квадратных метров, баня, парковка и отапливаемая теплица.

Согласно описанию объекта недвижимости, среди его особенностей — мраморные полы, элегантный паркет, лепные потолки и деревянные панели. В подвале расположен спа-центр с крытым бассейном и водопадом.

Кроме того, на частной парковке есть место для четырёх лодок, а также большой парк и частный 300-метровый выход к озеру.

Что известно о владельцах виллы-замка

Хайди Гесс-Гортен Фото: из открытых источников

Хайди Гесс-Гортен, которой принадлежала недвижимость, скончалась в июне 2022 года в возрасте 81 года. Коллекционерка произведений искусства и вдова магната универмагов Хельмута Гортена оставила после себя не только состояние в три миллиарда евро, но и одну из самых эксклюзивных недвижимостей Австрии на берегу озера. Поскольку у Гортен не было биологических детей, её третий муж, Кари Гесс, отказался от наследства. В результате деньги за недвижимость поступили в Фонд Хельмута Гортена.

Империя Гортенов: что известно

Horten AG — немецкая сеть универмагов, основанная Хельмутом Гортеном в 1936 году со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Это была четвёртая по величине сеть универмагов в Германии после Kaufhof, Hertie и Karstadt. Horten была приобретена Kaufhof в 1994 году и постепенно интегрировалась, пока бренд Horten не исчез в начале 2000-х годов. Согласно историческому отчёту, опубликованному в январе 2022 года, Гельмут Гортен в течение длительного времени был членом нацистской партии (НСДАП). Он приобрел универмаги, которые ранее принадлежали еврейским владельцам. Это привело к тому, что его постоянно обвиняли в спекуляции на нацистском режиме.

Напомним, что в Италии с молоткапродают частный остров Санта-Мария у побережья Сицилии за 15 миллионов евро. Его площадь составляет около 11,5 гектара. На ней расположены роскошная недвижимость и исторические памятники, но у объекта есть ряд других минусов.

Напомним, что замок Вольфсбруннен, расположенный в коммуне Майнхард на севере федеральной земли Гессен в Германии, выставлен на продажу. За эту эксклюзивную недвижимость просят более 11 млн евро.