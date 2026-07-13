Жила в металевій трубі з дитинства: жінка із залізною легенею померла у віці 78 років

В американській Оклахомі у 78 років померла остання у США пацієнтка із залізною легенею. До самого кінця Марта Ліллард шукала запасні частини для свого апарату, який допомагав їй жити понад 70 років.

Як повідомила її сестра, Ліллард померла 26 червня в Оклахомі. До самого кінця вона використовувала залізний легеневий апарат. Пристрій, розроблений у 1920-х роках, дозволяє людям дихати за допомогою негативного тиску, пише видання Bild.

Сьогодні існують більш сучасні альтернативи. Але Ліллард казала, що вона звикла до використання громісткого пристрою, який важив до 600 кілограмів, адже для неї він був "найефективніший, найкращий та найзручніший спосіб".

Поліомієлітна інфекція у віці 5 років змінила життя жінки

Всього через дев'ять днів після свого п'ятого дня народження в 1953 році Марта прокинулася з болем у горлі. У лікарні їй поставили діагноз поліомієліт. Це інфекційне захворювання, що призводить до сильного паралічу дихальних м'язів, рук і ніг. Але іноді пацієнтам потрібна штучна вентиляція легень. У ті часи це називали "залізною легенею". Лікарі прогнозували, що Марта проживе лише 20 років.

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У США померла остання жінка, яка понад 70 років дихала за допомогою "залізної легені" Фото: З відкритих джерел

Її сестра, Сінді Маквей, розповіла, що у сестри були ентузіазм і бажання продовжувати жити та максимально використовувати своє життя.

Життя із "залізними легенями"

Марта навчалася в школі, а пізніше отримувала уроки по телефону. Вона навіть їздила на прогулянки з батьками, а рятівний апарат перевозили в трейлері. Це можливо, коли пацієнти навчаються самостійно дихати за допомогою терапії, але потребують допомоги апарату лише кілька годин для підтримки.

Але Ліллард завжди залазила в "залізну легеню" на ніч. Завдяки терапії вона навіть змогла жити самостійно та готувати собі їжу. Також вона познайомилася з Бахою Салхом з Єгипту онлайн та спілкувалася з ним понад 20 років, поки він нарешті не отримав візу до США. Пара з'їхалася жити разом та одружилася в лютому 2026 року.

Двічі жінка пережила тривалі відключення електроенергії, яке обмежувало функціональність її апарату штучної вентиляції легень. Коли на початку 2000-х років Оклахомою пронісся крижаний шторм, вона опинилася в залізній легені, оскільки резервний генератор не запустився. Їй насилу вдалося зателефонувати за номером 911.

Під час торнадо у 2025 році у Марти стався напад, але світло було вимкнено, і вона не могла потрапити в апарат. Її партнер проводив серцево-легеневу реанімацію, доки не прибули парамедики.

У США померла остання пацієнтка із залізною легенею, яка прожила з апаратом понад 70 років Фото: Скріншот

Також Ліллард двічі захворіла на Covid-19, що ще більше послабило її легені. Протягом останніх двох років вона майже безперервно жила в залізній легеневій трубці.

Незважаючи на це, вона ніколи не втрачала жаги до життя, писала вірші та волонтерила в організації із захисту тварин. Вона навіть написала власний некролог.

До самого кінця Марта Ліллард шукала запасні частини та когось, хто міг би полагодити її залізну легеню в надзвичайній ситуації.

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