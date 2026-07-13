С детства жила в металлической трубе: женщина с железным легким скончалась в возрасте 78 лет

В американском штате Оклахома в возрасте 78 лет скончалась последняя в США пациентка с "железным легким". До самого конца Марта Лиллард искала запасные части для своего аппарата, который помогал ей жить более 70 лет.

Как сообщила её сестра, Лиллард скончалась 26 июня в Оклахоме. До самого конца она пользовалась железным легочным аппаратом. Устройство, разработанное в 1920-х годах, позволяет людям дышать с помощью отрицательного давления, пишет издание Bild.

Сегодня существуют более современные альтернативы. Но Лиллард говорила, что привыкла пользоваться громоздким устройством, весившим до 600 килограммов, ведь для неё это был "самый эффективный, лучший и самый удобный способ".

Полиомиелитная инфекция в возрасте 5 лет изменила жизнь этой женщины

Всего через девять дней после своего пятого дня рождения в 1953 году Марта проснулась с болью в горле. В больнице ей поставили диагноз "полиомиелит". Это инфекционное заболевание, приводящее к сильному параличу дыхательных мышц, рук и ног. Но иногда пациентам требуется искусственная вентиляция легких. В те времена это называли "железным легким". Врачи прогнозировали, что Марта проживет всего 20 лет.

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В США скончалась последняя женщина, которая более 70 лет дышала с помощью "железного легкого" Фото: Из открытых источников

Её сестра, Синди Маквей, рассказала, что у сестры были энтузиазм и желание продолжать жить и максимально использовать свою жизнь.

Жизнь с "железными лёгкими"

Марта училась в школе, а позже занималась по телефону. Она даже ездила на прогулки с родителями, а аппарат искусственной вентиляции легких перевозили в прицепе. Это возможно, когда пациенты учатся самостоятельно дышать с помощью терапии, но нуждаются в поддержке аппарата лишь в течение нескольких часов.

Но Лиллард всегда забиралась в "железное легкое" на ночь. Благодаря терапии она даже смогла жить самостоятельно и готовить себе еду. Также она познакомилась с Бахой Салхом из Египта в интернете и общалась с ним более 20 лет, пока он наконец не получил визу в США. Пара стала жить вместе и поженилась в феврале 2026 года.

Женщина дважды пережила длительные отключения электроэнергии, которые ограничивали работоспособность её аппарата искусственной вентиляции лёгких. Когда в начале 2000-х годов по Оклахоме пронесся ледяной шторм, она оказалась в "железном легком", поскольку резервный генератор не запустился. Ей с трудом удалось позвонить по номеру 911.

Во время торнадо в 2025 году у Марты случился приступ, но свет был выключен, и она не смогла добраться до аппарата. Ее партнер проводил сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли парамедики.

В США скончалась последняя пациентка с "железным легким", прожившая с этим аппаратом более 70 лет Фото: Скриншот

Кроме того, Лиллард дважды переболела Covid-19, что ещё больше ослабило её лёгкие. В течение последних двух лет она практически постоянно жила с железной трубкой в лёгких.

Несмотря на это, она никогда не теряла жизнелюбия, писала стихи и работала волонтером в организации по защите животных. Она даже написала собственный некролог.

До самого конца марта Лиллард искала запасные части и кого-нибудь, кто смог бы починить её "железное легкое" в экстренной ситуации.

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