Працював десятки тисяч годин вночі: листоноша 33 роки будував палац своєї мрії із зібраного каміння

У Франції листоноша Фердинанд Шеваль за 33 роки збудував величний палац з каміння, яке знаходив під час роботи.

А сьогодні "ідеальний палац" є архітектурною пам’яткою у країні та одною із найбільш відомих зразків наївної архітектури, що притягує тисячі туристів щороку, повідомляє Blic.

Як виглядає ідеальний палац у Франції.

А все почалося з мрії чоловіка у 1879 році, який розсносячи пошту випадково знайшов незвичайний камінь. Потім він почав щодня шукати та збирати каміння під час своєї роботи. Спочатку він носив його карманах штанів, але потім взяв кошик і тачку, щоб їх перевозити.

У Фердинанда Шеваля зовсім не було відповідних знань для будівництва, але була мрія реалізувати свою ідею. Тож він багато працював: вдень виконував роботу листоноші, а вночі при світлі лампи будував свою будівлю, використовуючи каміння, вапно та цемент.

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Його натхненням стали листівки, які він доставляв людям. Тож спорудала поєднала у собі різні архітектурні стилі — від індуїстських храмів, середньовічних замків до швейцарських шале та арабських мечетей. Фасади його палацу прикрашали скульптури тварин, людей та нереальних істот.

Будівництво палацу Шевеля тривалом з 1879 до 1912 року. Після завершення роботи чоловік хотів облаштувати в будівлі собі усипальницю, але йому заборонила це зробити місцева влада. Тож він звів окремий мавзолей для себе на місцевому кладовищі, який будував до самої смерті у 1924 році.

"Я пропрацював понад 93 000 годин, щоб здійснити свою мрію", — згадував Фердинанд Шеваль.

Є чимало історій, що місцеві жителі вважали його диваком, але все змінилося, коли його творчість отримала визнання у світі. Серед тих, хто високо оцінював "Ідеальний палац", були художники Пабло Пікассо та Андре Бретон.

Сьогодні палац Шеваля у Франції має статус культурної пам'ятки та щороку приваблює сотні тисяч туристів до себе.

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