Работал десятки тысяч часов по ночам: почтальон 33 года строил дворец своей мечты из собранных камней

Во Франции почтальон Фердинанд Шеваль за 33 года построил величественный дворец из камней, которые находил во время работы.

А сегодня "идеальный дворец" является архитектурным памятником страны и одним из самых известных образцов наивной архитектуры, привлекающим тысячи туристов каждый год, сообщает Blic.

Как выглядит идеальный дворец во Франции.

А всё началось с мечты одного мужчины в 1879 году, который, разнося почту, случайно нашёл необычный камень. Затем он стал каждый день искать и собирать камни во время своей работы. Сначала он носил их в карманах брюк, но потом взял корзину и тачку, чтобы их перевозить.

У Фердинанда Шеваля совсем не было необходимых знаний для строительства, но у него была мечта воплотить свою идею в жизнь. Поэтому он много работал: днём он работал почтальоном, а ночью при свете лампы возводил своё здание, используя камни, известь и цемент.

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Его вдохновением послужили открытки, которые он доставлял людям. Поэтому сооружение соединило в себе различные архитектурные стили — от индуистских храмов и средневековых замков до швейцарских шале и арабских мечетей. Фасады его дворца украшали скульптуры животных, людей и нереальных существ.

Строительство дворца Шевеля продолжалось с 1879 по 1912 год. По завершении работ мужчина хотел обустроить в здании для себя усыпальницу, но местные власти запретили ему это сделать. Поэтому он возвел отдельный мавзолей для себя на местном кладбище, который строил вплоть до самой смерти в 1924 году.

"Я проработал более 93 000 часов, чтобы осуществить свою мечту", — вспоминал Фердинанд Шеваль.

Существует немало историй о том, что местные жители считали его чудаком, но всё изменилось, когда его творчество получило мировое признание. Среди тех, кто высоко оценил "Идеальный дворец", были художники Пабло Пикассо и Андре Бретон.

Сегодня дворец Шеваля во Франции имеет статус культурного памятника и ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.

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