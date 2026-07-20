Найдивніша знахідка на картині XVII століття: засумнівався навіть глава Apple

Картина голландського художника Пітера де Хоха спантеличила користувачів соцмережі. Адже деякі люди придивилися до твору і вкотре переконалися у ​​реальності подорожей у часі.

Адже на ній чоловік нібито тримає смартфон. Це навіть збентежило генерального директора Apple Тіма Кука, пише видання Daily Star.

Користувачі мережі переконані, що на картині Пітера де Хуха праворуч можна побачити чоловіка, який, здавалося б, стискає смартфон.

Це збентежило навіть генерального директора Apple Тіма Кука, який поставив під сумнів його впевненість щодо дати винаходу пристрою.

Картина голландського художника Пітера де Хоха Фото: Скріншот

Кука запитали про картину під час прес-конференції, де він зізнався, що "не впевнений", що фірма справді розробила цей телефон.

"Я завжди думав, що знаю, коли був винайдений iPhone, але тепер я вже не такий впевнений", — сказав він.

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Він побачив портрет під час відвідування Амстердама, де знайшов роботу художника в художній галереї Рейксмузеума.

"На одній із картин був iPhone. Його важко розгледіти, але клянусь, він там є", — сказав Кук.

Чи справді чоловік з картини дзвонив задовго до винаходу iPhone, який вперше з'явився у 2007 році, здивувало конспірологів перспективою подорожей у часі, достеменно не відомо.

До слова, це не перший випадок, коли сучасні предмети з'являються в історичному мистецтві.

Нагадаємо, що чоловік на ім'я Френк приголомшив мережу, коли заявив, що знайшов у книгарні на знаменитій ліверпульській вулиці Болд-стріт часовий портал. За його словами, під час візиту він перенісся в часі у 1950-ті роки.

Також кадри з останнього концерту Елвіса Преслі 1977 року збентежили фанатів легендарного виконавця після того, як деяк користувачі соцмережі заявили, що помітили щось дивне на зображеннях. Зокрема, конспірологи вважають, що на концерті Елвіса видно людину, яка тримала мобільний телефон.