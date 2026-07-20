Самая удивительная находка на картине XVII века: в этом усомнился даже глава Apple

Картина голландского художника Питера де Хоха озадачила пользователей соцсети. Ведь некоторые люди присмотрелись к произведению и в очередной раз убедились в реальности путешествий во времени.

Ведь на ней мужчина якобы держит смартфон. Это даже смутило генерального директора Apple Тима Кука, пишет издание Daily Star.

Пользователи сети убеждены, что на картине Питера де Хуха справа можно разглядеть мужчину, который, казалось бы, сжимает смартфон.

Это смутило даже генерального директора Apple Тима Кука, который усомнился в его уверенности относительно даты изобретения устройства.

Картина голландского художника Питера де Хоха Фото: Скриншот

Куку задали вопрос об этой картине во время пресс-конференции, где он признался, что "не уверен", действительно ли компания разработала этот телефон.

"Я всегда думал, что знаю, когда был изобретён iPhone, но теперь я уже не так уверен", — сказал он.

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Он увидел этот портрет во время поездки в Амстердам, где устроился работать художником в художественной галерее Рейксмузеума.

"На одной из картин был iPhone. Его трудно разглядеть, но клянусь, он там есть", — сказал Кук.

Действительно ли мужчина с картины звонил задолго до изобретения iPhone, который впервые появился в 2007 году, и удивил конспирологов перспективой путешествий во времени, точно неизвестно.

Кстати, это не первый случай, когда современные предметы появляются в историческом искусстве.

Напомним, что мужчина по имени Фрэнк поразил интернет, заявив, что обнаружил в книжном магазине на знаменитой ливерпульской улице Болд-стрит временной портал. По его словам, во время визита он перенесся во времени в 1950-е годы.

Кроме того, кадры с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году вызвали недоумение у поклонников легендарного исполнителя после того, как некоторые пользователи соцсети заявили, что заметили на снимках нечто странное. В частности, конспирологи считают, что на концерте Элвиса виден человек, держащий мобильный телефон.