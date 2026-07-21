Інтенсивно займалася танцями: дівчина випадково затопила дві квартири (епічне відео)

В американському місті Х'юстон, що у штаті Техас, дівчина випадково накоїла лиха в квартирі, затопивши дві квартити своїх сусідів, бо надто інтенсивно крутилась на пілоні.

Дівчина активно тренувалася вдома на пілоні й не помітила, як влаштувала підтоплення двох квартир своїх сусідів, що знаходяться поверхом нижче. Про цей епічний інцидент повідомляє KTRK-TV.

Дівчина затопила сусідів у США

Відомо, що Аша Гілберт записувала на відео своє тренування з танців на пілоні. А у цей час конструкція несподівано відірвалася від стелі та вдарила по протипожежному спринклеру, що знаходився у квартирі. Після чого з труб раптово потекла вода, яка й затопила сусідів

"Стриптизерка випадково влучила в розбризкувач моєї квартири. І затопила її", — написала під відео одна з постраждалих.

Відтак, після аварії вода пошкодила меблі та інше майно і дівчини, і її сусідів. Через завдані збитки дівчині довелося тимчасово переїхати до іншої квартири.

Відео дня

Нагадаємо, що у селі Тисів у Калуському районі Івано-Франківської області України двоє чоловіків ледь не побилися через дамбу, яка затопила поле одного з них. Один із них подумав, що це сусід спорудив об'єкт, через який підтопило його поле.

Також мешканка американського міста Квінсі (штат Іллінойс) Джесіка Лоос говорить, що злива затопила підвал її будинку та завдала значної шкоди речам і меблям. Але дівчина вирішила, що це чудовий спосіб взяти і поплавати у підвалі, повному води.