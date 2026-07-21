Интенсивно занималась танцами: девушка случайно затопила две квартиры (эпическое видео)

В американском городе Хьюстоне, расположенном в штате Техас, девушка случайно наделала беды в квартире, затопив две квартиры своих соседей, поскольку слишком интенсивно крутилась на пилоне.

Девушка активно тренировалась дома на пилоне и не заметила, как затопила две квартиры своих соседей, расположенные этажом ниже. Об этом грандиозном инциденте сообщает KTRK-TV.

Девушка затопила соседей в США

Известно, что Аша Гилберт снимала на видео свою тренировку по танцам на пилоне. А в это время конструкция неожиданно оторвалась от потолка и ударилась о противопожарный спринклер, находившийся в квартире. После чего из труб внезапно потекла вода, которая и затопила соседей

"Стриптизёрша случайно попала в распылитель в моей квартире. И затопила её", — написала под видео одна из пострадавших.

В результате аварии вода повредила мебель и другое имущество как самой девушки, так и её соседей. Из-за нанесённого ущерба девушке пришлось временно переехать в другую квартиру.

Відео дня

Напомним, что в селе Тысов в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины двое мужчин едва не подрались из-за дамбы, которая затопила поле одного из них. Один из них решил, что именно сосед построил сооружение, из-за которого было затоплено его поле.

Кроме того, жительница американского города Куинси (штат Иллинойс) Джессика Лоос рассказывает, что ливень затопил подвал её дома и нанёс значительный ущерб вещам и мебели. Но девушка решила, что это отличный повод поплавать в подвале, заполненном водой.