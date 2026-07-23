Загибель власника Mango обросла новими деталями: мільярдер міг померти через екстремальну терапію

Загадкова смерть біля Барселони мільярдера та всласника бренду Mango 71-річного Ісака Андича набула нового вражаючого повороту. У центрі уваги розслідування став сеанс сімейної терапії.

Свідок стверджує, що похід, під час якого підприємець у сфері моди пізніше впав і загинув, був частиною терапевтичної вправи, повідомляє газета "La Vanguardia".

Видання пише, що перекладачка, яка час від часу працювала на сімейного терапевта, повідомила поліції, що терапевт порадив батькові та синові взяти участь у "екстремальній ситуації" на прірві. Вона сама обрала пішохідний маршрут у горах Монтсеррат і супроводжувала туди 45-річного Джонатана Андича за тиждень до смерті його батька.

Терапія на межі: що стало причиною смерті мільярдера

За словами очевидця, терапевт навіть запропонував Джонатану стати на край урвища, щоб створити максимально стресову ситуацію для його розмови з батьком. Побоюючись, що вона сама стане об'єктом розслідування, жінка зрештою сама звернулася до поліції. Згідно зі звітом, вона також передала офіцерам текстові та голосові повідомлення зі своїх переговорів з терапевтом.

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Смерть власника Mango отримала несподіваний поворот Фото: La Stampa

Відомо, що 14 грудня 2024 року Ісак Андич загинув під час походу в горах Монтсеррат, упавши з висоти приблизно 150 метрів. Спочатку влада вважала, що це був трагічний нещасний випадок. Але сьогодні його сина Джонатана підозрюють у вбивстві його батька. Слідчі підозрюють, що вій міг штовхнути його на смерть. Він заперечує ці звинувачення.

Смерть мільярдера Mango у горах отримала моторошне продовження Фото: Скріншот

Нова зачіпка у слідстві

Показання свідка тепер можуть спрямувати справу в новому напрямку. Слідчі хочуть з'ясувати, яку роль насправді відіграло заплановане походження, і чи став Ісак Андич жертвою трагічного нещасного випадку чи злочину. Джонатана Андича було заарештовано у травні та звільнено після внесення застави в один мільйон євро. Йому заборонено виїжджати з Іспанії, і він повинен регулярно з'являтися в поліції.

Нагадаємо, що за словами судді Ракель Ньєто Гальван, Андич-молодший був "одержимий грошима" і хотів отримати спадок. Джонатан завжди заявляв про свою невинність і наполягав на тому, що його батько загинув унаслідок нещасного випадку.

Раніше Фокус писав про скандал, який виник на тлі загибелі Ісака Андича, який був одним із найбагатших людей Іспанії.