Обстоятельства гибели владельца Mango в новых деталях: миллиардер мог умереть из-за экстремальной терапии

Загадочная смерть 71-летнего Исака Андича, миллиардера и владельца бренда Mango, произошедшая недалеко от Барселоны, приняла новый поразительный поворот. В центре внимания расследования оказался сеанс семейной терапии.

Свидетель утверждает, что поход, во время которого предприниматель из сферы моды впоследствии упал и погиб, был частью терапевтического упражнения, сообщает газета "La Vanguardia".

Издание пишет, что переводчица, которая время от времени работала у семейного терапевта, сообщила полиции, что терапевт посоветовал отцу и сыну принять участие в "экстремальной ситуации" на обрыве. Она сама выбрала пешеходный маршрут в горах Монтсеррат и сопровождала туда 45-летнего Джонатана Андича за неделю до смерти его отца.

Терапия на грани: что стало причиной смерти миллиардера

По словам очевидца, терапевт даже предложил Джонатану встать на край обрыва, чтобы создать максимально стрессовую ситуацию для его разговора с отцом. Опасаясь, что она сама станет объектом расследования, женщина в конце концов сама обратилась в полицию. Согласно отчету, она также передала офицерам текстовые и голосовые сообщения из своих переговоров с терапевтом.

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Смерть владельца Mango приняла неожиданный оборот Фото: La Stampa

Известно, что 14 декабря 2024 года Исак Андич погиб во время похода в горах Монтсеррат, упав с высоты примерно 150 метров. Сначала власти считали, что это был трагический несчастный случай. Но сегодня его сына Джонатана подозревают в убийстве отца. Следователи подозревают, что он мог толкнуть его насмерть. Он отрицает эти обвинения.

Смерть миллиардера Манго в горах получила жуткое продолжение Фото: Скриншот

Новая зацепка в расследовании

Показания свидетеля теперь могут придать делу новое направление. Следователи хотят выяснить, какую роль на самом деле сыграло запланированное происшествие, и стал ли Исак Андич жертвой трагического несчастного случая или преступления. Джонатан Андич был арестован в мае и освобожден после внесения залога в размере одного миллиона евро. Ему запрещено выезжать из Испании, и он должен регулярно отмечаться в полиции.

Напомним, что, по словам судьи Ракель Ньето Гальван, Андич-младший был "одержим деньгами" и хотел получить наследство. Джонатан всегда заявлял о своей невиновности и настаивал на том, что его отец погиб в результате несчастного случая.

Ранее "Фокус" писал о скандале, разразившемся на фоне гибели Исака Андича, который был одним из самых богатых людей Испании.