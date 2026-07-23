Кома та опіки 75% тіла: робот-пилосос несподівано вибухнув біля 27-річного чоловіка

В Австралії 27-річний хлопець готував, поки його робот-пилосос прибирав дім. Пристрій повільно котився по підлозі та нічого дивного не впадало в очі. Поки не сталася біда.

Потім раптово пристрій вибухнув прямо поруч з чоловіком, накривши його величезною вогняною кулею, пише видання Bild.

Лачі П. з міста Перта в Австралії тепер перебуває в лікарні з моменту трагедії, що сталася 2 липня. Його мати, Фіона, розповіла подробиці вибуху пилососа.

"У нього був робот-пилосос, але він не знав, що батарея протікає. Коли він почав перегріватися, щось загорілося та спричинило вибух. Він стояв прямо перед ним", — сказала жінка.

Вогняна куля токсичних газів охопила чоловіка

Роботи-пилососи загалом практичні, працюючи від батарейок та штучного інтелекту, вони самостійно прибирають квартиру та беруть на себе виснажливу роботу по дому. Але у випадку 27-річного австралійця прибирання закінчилося катастрофою.

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Батарея робота-пилососа вибухнула, перетворившись на величезну вогняну кулю токсичних газів, охопивши полум'ям хлопця, який отримав опіки на сімдесят п'ять відсотків шкіри. Пожежа спалахнула на кухні та поширилася на вітальню. Постраждалого госпіталізували з опіками, що загрожували життю.

Лачі П. з міста Перта в Австралії Фото: Скріншот

Після аварії Лачі два тижні провів у комі. Він переніс три операції, зокрема пересадку шкіри на тулубі, пальцях та руці. 27-річному чоловікові довелося встановити зонд для годування, адже він тимчасово втратив голос.

Після коми його чекають подальші операції та місяці лікування. Він все ще перебуває під дією седації, каже його мати. А родина збирає кошти на його лікування.

"Його трансплантати добре гояться, і команда фізіотерапевтів дуже задоволена його прогресом, особливо рухливістю його рук. Сьогодні було досягнуто ще однієї важливої ​​віхи – йому видалили зонд для годування", — розповідає жінка про гарні новини.

Лачі та його наречена втратили свою квартиру та все своє майно під час пожежі, а все через робота-пилососа.

Нагадаємо, що у Києві вибухнув робот-пилосос. Інцидент стався о третій годині ночі — в одній із київських квартир пролунав вибух.

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