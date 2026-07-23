Кома и ожоги 75 % тела: робот-пылесос неожиданно взорвался рядом с 27-летним мужчиной

В Австралии 27-летний парень готовил, пока его робот-пылесос убирал дом. Устройство медленно катилось по полу, и ничего необычного не бросалось в глаза. Пока не случилась беда.

Затем устройство внезапно взорвалось прямо рядом с мужчиной, охватив его огромным огненным шаром, пишет издание Bild.

Лачи П. из города Перта в Австралии находится в больнице с момента трагедии, произошедшей 2 июля. Его мать, Фиона, рассказала подробности взрыва пылесоса.

"У него был робот-пылесос, но он не знал, что батарея протекает. Когда он начал перегреваться, что-то загорелось и вызвало взрыв. Он стоял прямо перед ним", — сказала женщина.

Огненный шар токсичных газов охватил мужчину

Роботы-пылесосы в целом очень практичны: работая от батареек и с помощью искусственного интеллекта, они самостоятельно убирают квартиру и берут на себя утомительную работу по дому. Но в случае с 27-летним австралийцем уборка закончилась катастрофой.

Відео дня

Батарея робота-пылесоса взорвалась, превратившись в огромный огненный шар из токсичных газов, охватив пламенем молодого человека, который получил ожоги на семьдесят пять процентов кожи. Пожар вспыхнул на кухне и распространился на гостиную. Пострадавшего госпитализировали с опасными для жизни ожогами.

Лачи П. из города Перта в Австралии Фото: Скриншот

После аварии Лачи две недели пробыл в коме. Ему провели три операции, в том числе пересадку кожи на туловище, пальцах и руке. 27-летнему мужчине пришлось установить зонд для кормления, поскольку он временно лишился голоса.

После выхода из комы его ждут дальнейшие операции и месяцы лечения. По словам его матери, он до сих пор находится под действием седативных препаратов. А семья собирает средства на его лечение.

"Его трансплантаты хорошо заживают, и команда физиотерапевтов очень довольна его прогрессом, особенно подвижностью рук. Сегодня был достигнут ещё один важный рубеж — ему удалили зонд для кормления", — рассказывает женщина о хороших новостях.

Лачи и его невеста лишились квартиры и всего имущества в результате пожара, и всё из-за робота-пылесоса.

Напомним, что в Киеве взорвался робот-пылесос. Инцидент произошел в три часа ночи — в одной из киевских квартир раздался взрыв.

Кроме того, мы писали, что женщина предупредила об опасности литий-ионных аккумуляторов.