На європейських курортах поширюється вірус, проти якого немає вакцини: які країни у зоні ризику

На кількох відомих курортах ЄС зафіксовано зростання кількості випадків зараження вірусом Західного Нілу. Найбільше таких випадків зареєстрували у Греції.

Популярні курорти Європи зіткнулися із новою загрозою. Медики фіксують десятки випадків зараження вірусом Західного Нілу. Сьогодні у світі не існує вакцини або лікування проти цієї хвороби. Терапія носить тільки симптоматичний характер, пише Daily Star.

Найбільше випадків інфікування реєструють у країнах Південної Європи. У Греці та Італії підтвердили 21 випадок захворювання.

Вірус Західного Нілу: як він перетається та які симптоми

Відомо, що близько 70–80% інфікованих людей взагалі не мають симптомів цієї хвороби. Інколи може з’являтися висока температура, сильний головний біль, висип, збільшені лімфатичні вузли, біль у м’язах, а також загальна слабкість.

Відео дня

Відтак туристам рядять використовувати репеленти, носити світлий одяг із довгими рукавами, щоб уникати перебування надворі на світанку та в сутінках, а спати у приміщеннях, де є кондиціонер або москітні сітки.

Якщо після укусу комара чи повернення з регіонів, де зафіксовано цей вірус, у людини з’явилися висока температура, сильний головний біль, скутість у шиї, варто терміново звернутися до лікаря.

Натомість у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що через зміну клімату та довші літні сезони в окремих районах Європи створюються сприятливі умови для комарів, які й переносять цей вірус. Тож ризик ризик зараження поступово зростає.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге заявив, що вірус не є новою загрозою, але зміна клімату створює нові загрози для людей.

Нагадаємо, що технологічний стартап працює над мікродронами, що здатні знищувати літаючих комах, таких як комарі. Дрони будуть стрілятих в них у повітрі. Інженери американського стартапу Tornyol працюють над мікродроном на базі штучного інтелекту, який може знизити вартість знищення комарів у 100 разів.

Також в Мілані пасажирів рейсу Ryanair FR1423, який вже готувався до зльоту, довелося евакуювати, адже салон заполонив рій комарів. Комахи були всюди в літаку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.