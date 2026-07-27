На европейских курортах распространяется вирус, от которого нет вакцины: какие страны находятся в зоне риска

На нескольких известных курортах ЕС зафиксирован рост числа случаев заражения вирусом Западного Нила. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Греции.

Популярные курорты Европы столкнулись с новой угрозой. Медики фиксируют десятки случаев заражения вирусом Западного Нила. На сегодняшний день в мире не существует вакцины или лечения от этой болезни. Лечение носит исключительно симптоматический характер, пишет Daily Star.

Наибольшее число случаев заражения регистрируется в странах Южной Европы. В Греции и Италии подтвердили 21 случай заболевания.

Вирус Западного Нила: как он передается и какие симптомы

Известно, что около 70–80 % инфицированных людей вообще не имеют симптомов этой болезни. Иногда могут наблюдаться высокая температура, сильная головная боль, сыпь, увеличенные лимфатические узлы, мышечные боли, а также общая слабость.

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Поэтому туристам рекомендуется использовать репелленты, носить светлую одежду с длинными рукавами, избегать пребывания на улице на рассвете и в сумерках, а спать в помещениях, где есть кондиционер или москитные сетки.

Если после укуса комара или возвращения из регионов, где зарегистрирован этот вирус, у человека появились высокая температура, сильная головная боль, скованность в шее, следует немедленно обратиться к врачу.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения заявили, что из-за изменения климата и более длительных летних сезонов в отдельных районах Европы создаются благоприятные условия для комаров, которые и являются переносчиками этого вируса. Поэтому риск заражения постепенно возрастает.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Генри Клюге заявил, что вирус не представляет собой новую угрозу, но изменение климата создает новые угрозы для людей.

Напомним, что технологический стартап работает над микродронами, способными уничтожать летающих насекомых, таких как комары. Дроны будут стрелять по ним в воздухе. Инженеры американского стартапа Tornyol работают над микродроном на базе искусственного интеллекта, который может снизить стоимость уничтожения комаров в 100 раз.

Кроме того, в Милане пассажиров рейса Ryanair FR1423, который уже готовился к взлёту, пришлось эвакуировать, поскольку салон заполонил рой комаров. Насекомые были повсюду в самолёте.

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