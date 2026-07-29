Трамп заснув на похороні близького друга: в мережі знову говорять про здоров'я президента США

Президент США Дональд Трамп був під час похорону сенатора-республіканця Ліндсі Грема заснув під час служби, що викликало додаткові проблеми зі здоров'ям.

Черговий сонний інцидент з президентом Америки викликав чимало обговорень у мережі, пише видання Daily Star.

Серед присутніх на службі були державний секретар Марко Рубіо, президент України, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

На відеозаписах з похорону, що поширювалися в соціальних мережах, видно, як Трамп поступово кліпає та заплющує очі, ніби засинаючи.

Трамп під час прощання з Ліндсі Гремом Фото: Скріншот

Це викликало негативну реакцію в інтернеті.

Президент США також виголосив промову на похороні, під час якої пожартував про те, що розкрив номер телефону покійного сенатора на мітингу 2015 року, коли вони обидва боролися за висунення в президенти від Республіканської партії.

Відео дня

"Його телефон вибухнув. Саме Ліндсі сміявся останнім, бо хоча я на один день підірвав його телефон, ми стали чудовими друзями, і Ліндсі не переставав телефонувати мені протягом наступних 10 років. Це було нелегко", — сказав він.

Також Трамп назвав пана Грема "крутим".

"Але незалежно від того, наскільки загострювалися обставини у Вашингтоні, практично всім, республіканцям чи демократам, подобався Ліндсі. Ну, не всім, але звучить добре", — жартував Трамп.

Трамп потрапив на відео із заплющеними очима під час похорону Грема Фото: Скріншот

Також Трамп назва Грема як "шанованого державного діяча, велетня Сенату Сполучених Штатів".

"Як брат, сенатор, воїн і патріот, він витримав кожне останнє випробування. Ліндсі, ми любимо тебе. Хай благословить тебе Бог", — завершив свою промову Трамп.

Нагадаємо, що 28 липня американські військові занесли труну Ліндсі Грема у собор на Капітолійському пагорбі, де відбудеться відспівування американського сенатора, розповіли медіа. На відео з місця подій показали, як почесний караул крокував з труною і як найближча родина сумувала за покійним.

Також у Вашингтоні, під час церемонії прощання з сенатором, Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.